Siniaková s Townsendovou mají Sunshine Double

Ve skvělé formě hrají za mořem deblistky Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou. Po triumfu v prestižním tenisovém turnaji v Indian Wells před dvěma týdny, zvítězily ve čtyřhře i v Miami, kde ve finále porazily na tvrdém povrchu italskou dvojici Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová 7:6, 6:1. Získaly tak takzvaný Sunshine Double.
Siniaková s Townsendovou, které byly nasazené jak pár číslo dvě, vyhrály utkání, které bylo na několik hodin přerušeno kvůli dešti, po hodině a 19 minutách hry. Turnajové jedničky Erraniovou a Paoliniovou porazily podruhé za sebou, v Indian Wells je zdolaly dvakrát 6:2. Pro česko americkou dopvjici je to desáté vítězství za sebou.
Šampionky loňského Australian Open a předloňského Wimbledonu se staly šestou dvojicí, která ve čtyřhře žen Sushine Double získala. Dosud to dokázaly Jana Novotná s Helenou Sukovou (1990), Lisa Raymondová s Rennae Stubbsovou (2002), Raymondová se Samanthou Stosurovou (2006-07), Martina Hingisová se Saniou Mirzaovou (2015) a Elise Mertensová s Arynou Sabalenkovou (2019).
Siniaková ovládla turnaj v Miami ve čtyřhře poprvé. Ve finále zde byla už v roce 2018, kdy s Barborou Krejčíkovou podlehly australsko-americké dvojici Ashleigh Bartyová, Coco Vandewegheová 2:6, 1:6.
Siniaková s Townsendovou přišly v Miami o jediný set, v semifinále musely otáčet duel proti kanadsko-brazilské dvojici Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová. Siniaková se po 35. deblovém triumfu v kariéře udrží na pozici světové dvojky v žebříčku čtyřhry.
Česko-americká dvojice prožila nepříjemné chvíle hlavně v prvním setu. Dvakrát doháněla manko brejku, přičemž za stavu 4:5 odvrátila tři setboly. Za stavu 6:5 a 0:40 byl duel přerušen kvůli dešti. Po návratu dospěla sada do tie-breaku, který Siniaková s Townsendovou vyhrály jasně 7:0.
Druhý set se pak nesl v duchu koncovky toho prvního. Od stavu 0:1 už Siniaková s Townsendovou povolily soupeřkám jen šest fiftýnů, získaly zbývajících šest her po sobě a duel zakončily na příjmu čistou hrou.