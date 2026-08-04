Tenis

Kopřiva si v Montrealu poradil s Galarneauem a čeká ho duel s Lehečkou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vít Kopřiva postoupil na Masters v Montrealu do druhého kola, v němž ho čeká české derby s osmým nasazeným Jiřím Lehečkou. V úvodním duelu, který byl kvůli dešti několikrát odložen a přerušen, porazil domácího držitele divoké karty Alexise Galarneaua 6:4, 6:4.

Devětadvacetiletý Kopřiva získal proti 175. hráči světového žebříčku úvodní sadu za 45 minut, i když ji v závěru nedokázal za stavu 5:2 na první pokus dopodávat. Ve druhém setu v úvodu napodruhé potvrdil brejk a výhru proti o dva roky mladšímu soupeři už si pohlídal. V maratonském devátém gemu sice ještě na returnu neproměnil tři mečboly, při svém servisu ale vzápětí celkově šestou možnost využil.

Na kanadském Masters si Kopřiva připsal premiérové vítězství, loni při debutu v Torontu prohrál v prvním kole. S Lehečkou se na okruhu ATP Tour utká poprvé.

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