Lehečka vyřadil i Tiafoea a ve Stuttgartu si zahraje semifinále

Ani turnajový vítěz z roku 2023 nedokázal Jiřího Lehečku ve Stuttgartu zastavit. Český tenista amerického soupeře Francese Tiafoea po vyrovnaném duelu přehrál 6:4 a 7:6 a v souboji o finále vyzve vítěze z dvojice Ben Shelton – Šó Šimabukuro.
Lehečka získal první set po brejku na 5:4. Ve druhé sadě si oba soupeři drželi servis až do tie-breaku, v něm sice čtyřiadvacetiletý Čech jednou o podání přišel, ale Tiafoeovi ho sebral dvakrát a uspěl 7:4.
Semifinále si Lehečka, který ve Stuttgartu plní roli turnajové čtyřky, zahraje podruhé v sezoně. V březnu v Miami došel až do finále. V semifinálových zápasech na okruhu ATP má bilanci 7:5.
Soupeře se však Lehečka dozví až v sobotu. Program turnaje v uplynulých dnech narušil déšť a Shelton s Šimabukurem v pátek večer stihli odehrát pouze první set, který překvapivě vyhrál 6:4 japonský kvalifikant.
Výsledky tenisového turnaje mužů
Výsledky tenisového turnaje mužů
Dvouhra – 2. kolo:
Shelton (1-USA) – Giron (USA) 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5).
Čtvrtfinále:
Lehečka (4-ČR) – Tiafoe (6-USA) 6:4, 7:6 (7:4), Bublik (3-Kaz.) – Mpetshi Perricard (Fr.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3),