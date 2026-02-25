Lehečka udolal Carreňa, ve čtvrtfinále je i Menšík

Jiří Lehečka se španělským tenistou Pablem Carreňou svedl ve druhém kole turnaje v Dubaji vyrovnanou bitvu 7:6 a 6:4. Ve čtvrtfinále český reprezentant narazí na loňského finalistu a nejvýše nasazeného hráče Félixe Augera-Aliassima z Kanady. Jakub Menšík naopak porazil Australana Alexeie Popyrina hladce 6:3 a 6:2, v další fázi turnaje se střetne s Tallonem Griekspoorem z Nizozemska.
Dvacetiletý Menšík, jenž před týdnem získal ve čtvrtfinále v Dauhá skalp světové dvojky Itala Jannika Sinnera, zvládl duel s Popyrinem suverénně za 65 minut. Na podání předvedl rodák z Prostějova bezchybný výkon, soupeři nenabídl jediný brejkbol a sám mu sebral servis třikrát.
S Griekspoorem se třináctý hráč světového žebříčku utká poprvé. Nizozemský tenista ve druhém kole vyřadil turnajovou dvojku a světovou desítku Alexandra Bublika z Kazachstánu.
Lehečka v úvodním setu prohrával 3:5, ale soupeři z druhé stovky žebříčku nedovolil jediný setbol a nakonec uspěl 8:6 v tie-breaku. Ve druhé sadě 24. hráči světa stačil k vítězství jediný brejk, po kterém se ujal vedení 2:1.
Ve čtvrtfinále se Lehečka představí podruhé za sebou. Minulý týden čtyřiadvacetiletý reprezentant v Dauhá v boji o semifinále prohrál ve dvou setech s Arthurem Filsem z Francie.
Výsledky tenisového turnaje v Dubaji
Dvouhra – 2. kolo:
Menšík (6-ČR) – Popyrin (Austr.) 6:3, 6:2, Griekspoor (Niz.) – Bublik (2-Kaz.) 6:3, 7:6 (7:4), Rubljov (5-Rus.) – Humbert (Fr.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:3, Lehečka (8-ČR) – Carreňo (Šp.) 7:6 (8:6), 6:4, Auger-Aliassime (1-Kan.) – Mpetshi Perricard (Fr.) 6:4, 6:4, Brooksby (USA) – Chačanov (7-Rus.) 7:6 (8:6), 6:4.