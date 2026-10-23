Tenis

Bouzková vyhrála v Číně český souboj, Siniaková si v Japonsku zahraje semifinále


23. 10. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Marie Bouzková v duelu českých tenistek na turnaji v Ning-po porazila Sáru Bejlek 6:3, 6:4. O finále si zahraje s Leylah Fernandezovou z Kanady. Kateřina Siniaková ve čtvrtfinále v Ósace vyzrála na Američanku Mary Stoianaovou 6:1 a 6:2 a v semifinále dvouhry se světová deblová jednička představí na okruhu WTA po roce.

Osmadvacetiletá Bouzková bez větších problémů získala první set, úvod do druhé sady však vyšel lépe soupeřce. Dvacetiletá Bejlek se ujala vedení 3:0, ale dvakrát přišla o podání a Bouzková pěti gamy za sebou skóre otočila a nakonec vyhrála za hodinu a 49 minut.

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Bouzková v Ning-po porazila Bejlek
Zdroj: ČT sport

V této sezoně je Bouzková v semifinále potřetí, v Nottinghamu i Bogotě došla až k titulu. Jediný dosavadní zápas s Fernandezovou v roce 2019 vyhrála. Kanaďanka ve čtvrtfinále v Ning-po porazila 4:6, 6:2, 6:1 Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska.

Siniaková proti Stoianaové, která si místo v hlavní soutěži musela zajistit v kvalifikaci, potvrdila roli favoritky a vyhrála za 72 minut. Další soupeřkou finalistky turnaje z roku 2016 bude Katie Boulterová.

S britskou soupeřkou se Siniaková zatím utkala pouze loni v Madridu, kde prohrála ve třech setech. Osmá nasazená hráčka Boulterová ve čtvrtfinále v Ósace porazila 3:6, 6:3 a 6:3 Chorvatku Antoniu Ružičovou.

Třicetiletá Siniaková se v singlovém semifinále mezi elitou naposledy představila loni v září v Soulu. Z titulu ve dvouhře se naposledy radovala v říjnu 2023, následující čtyři semifinálová utkání prohrála.

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