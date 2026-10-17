Německý tenista Alexander Zverev skončil na turnaji Masters v Šanghaji v semifinále a na premiérový posun do čela světového žebříčku si bude muset ještě pár týdnů počkat. Nejvýše nasazený hráč podlehl v dvouhodinovém duelu Alejandru Davidovichovi ze Španělska 7:5, 4:6, 3:6.
Zverev se mohl dostat na tenisový trůn po nadcházejícím turnaji ve Vídni. K tomu, aby se 2. listopadu stal poprvé světovou jedničkou, ale potřeboval v Šanghaji postoupit alespoň do finále a následně celý turnaj v Rakousku vyhrát. To, že se do konce sezony na první příčku dostane, je však už od pondělí jisté.
V Šanghaji v neděli dojde na španělské finále. Davidovich si zahraje o titul z elitní kategorie Masters podruhé v kariéře. Před čtyřmi lety na antuce v Monte Carlu neuspěl. Jeho soupeřem bude dvacetiletý Rafael Jódar, který porazil Daniila Medveděva z Ruska 6:3, 6:4. Do finále Masters prošel poprvé a je prvním hráčem narozeným v roce 2006, kterému se to podařilo.