Lehečka rozehraje Davis Cup s Madarasem


6. 2. 2026Aktualizovánopřed 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Kvalifikaci Davisova poháru se Švédskem rozehraje v sobotu Jiří Lehečka, jeho protihráčem bude Dragos Nicolae Madaras. Ve druhé dvouhře nastoupí Dalibor Svrčina proti Olliemu Wallinovi, rozhodl los.

Čtyřiadvacetiletá jednička domácího týmu zahájí duel proti 576. hráči světa na tvrdém povrchu v jihlavské Horácké aréně ve 13:00. Program ve vyprodané hale bude pokračovat v neděli od 12:00 čtyřhrou.

„Jsem možná lehce raději, že začíná Jirka, přece jenom těch zkušeností v Davis Cupu má víc. Když se budeme držet toho plánu, který jsme si tak nějak předsevzali, tak by bylo fajn, kdyby Dalibor nastupoval za stavu 1:0,“ řekl Berdych po losování. S výsledkem losu byl spokojený i Lehečka. „Myslím si, že bude hlavní to, jakým způsobem budeme předvádět zítra náš výkon na kurtu, a to je to, na co se teď všichni soustředíme,“ uvedl.

Do čtyřhry kapitán Tomáš Berdych nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla. Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, Andre Goransson. V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka s Wallinem a Svrčina s Madarasem. Složení nedělních zápasů se ale může ještě změnit.

Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety. Vítěz duelu postoupí do druhého kola kvalifikace, kde narazí v září na lepšího z dvojice Maďarsko – USA. Finálová část pro nejlepších osm týmů se uskuteční v listopadu v Boloni.

Tenisté zahájili i s Lehečkou přípravu na kvalifikaci Davis Cupu
Zdroj: ČT sport

Navzdory absenci Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče jsou Češi papírovými favority. Šestnáctý hráč světa Menšík laboruje se zraněním břišního svalu. Macháč dal přednost turnaji v Montpellier, kde si ale ve středu poranil koleno.

Davis Cup ve starém formátu v letech 2012 a 2013 Češi vyhráli, doma se v kvalifikaci představí potřetí za sebou. Před dvěma lety porazili ve Vendryni Izrael 4:0 a vloni si poradili v Ostravě stejným poměrem s Jižní Koreou. V týmové soutěži obhajují účast ve čtvrtfinále, v němž nestačili na závěrečném turnaji v Boloni na Španělsko.

