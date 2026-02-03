Tenis

Tenisté si zvykali na jihlavskou halu. I přes absence jsme stále favorité, uvědomuje si Berdych


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
Tenisté zahájili i s Lehečkou přípravu na kvalifikaci Davis Cupu
Zdroj: ČT sport

Daviscupový tým pod vedením kapitána Tomáše Berdycha zahájil v Jihlavě přípravu na víkendovou kvalifikaci proti Švédsku. V pětičlenném výběru plní roli jedničky 21. hráč světa Jiří Lehečka, chybí naopak Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Berdych řekl, že i přes absence věří v postup do další části soutěže, a těšil se na domácí atmosféru. Kvalifikace se odehraje o víkendu, přímé přenosy sledujte na ČT2.

„Určitě přijímáme roli favorita. Není se za co schovávat. Síla našeho týmu tam i navzdory absencím pořád je. Přístup bude stejný jako v jiném případě. Kluci do toho musí jít s obrovským respektem, protože se už kolikrát v Davis Cupu ukázalo, že ne vždy žebříčková postavení hovoří o tom, jak to je. Kluci musí udělat tři body a jedeme dál,“ řekl Berdych.

Vedle Lehečky jsou v nominaci také Dalibor Svrčina, Max Mrva a deblisté Petr Nouza a Patrik Rikl. Šestnáctý hráč světa Menšík se omluvil kvůli zranění břišního svalu.

Macháč se účastní turnaje ve francouzském Montpellier. „Myslím, že se nám i přesto podařilo tým složit dobře, a věřím, že to kluci zvládnou,“ podotkl Berdych.

Hráči si v Jihlavě zvykali na halu i povrch. Divácká kapacita je 5500 diváků, zápas je vyprodaný. „Těšíme se na to moc. To je to nejhezčí a nejlepší na Davis Cupu, že si kluci můžou zažít domácí atmosféru a plnou halu lidí, kteří je přijdou podpořit. Sám jsem to zažil a je to něco, proč se snažíme a chceme Davis Cup hrát. Něco takového se na normálních turnajích nezažívá,“ uvedl Berdych.

Na utkání se těšil i Lehečka, který přijal roli české jedničky. Věří v úspěch a postup. „Budeme se všichni snažit udělat maximum, aby to vyšlo. Je to ale Davis Cup. Tam vždy platilo a platí, že papírové předpoklady se malinko srovnávají a mažou. O to se budeme snažit být pečlivější, abychom nic takového nepřipustili. Nejdůležitější bude se individuálně co nejlépe připravit. To bude alfa a omega toho, aby se nám tu dařilo,“ uvedl Lehečka.

Program otevřou sobotní dvě dvouhry, o den později se odehraje čtyřhra a následovat by měly další dvě dvouhry. Každé utkání se hraje na dva vítězné sety.

Češi se střetnou se Švédskem poprvé od roku 2001, kdy v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Vítěz narazí v září na lepšího z dvojice Maďarsko – USA.

Finálová část pro osm nejlepších týmů se uskuteční v listopadu v Boloni. Berdychův výběr obhajuje loňskou čtvrtfinálovou účast.

