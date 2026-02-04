První tréninky v nové Horácké aréně v Jihlavě absolvovali čeští tenisté, kteří o víkendu zabojují proti Švédsku o postup v kvalifikaci Davisova poháru. Jiří Lehečka, který při neúčasti Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče plní roli týmové jedničky, považuje české tenisty nadále za favority a říká, že týmovou jedničkou není poprvé. Přímé přenosy sledujte v sobotu od 13:00 a v neděli od 12:00 na ČT 2.
Lehečka: Není to poprvé, co hraju jako týmová jednička
Tým kapitána Tomáše Berdycha bude mít proti Švédům výhodu domácího prostředí. Kapacita nové Horácké arény je 5500 míst, utkání je vyprodané.
„Není to poprvé, co hraju jako týmová jednička. Je to tak, jak to je. Musíme se s tím smířit. Samozřejmě jsme všichni doufali, že tady bude Kuba s námi. Ale chápeme to, zdraví je přednější. Teď se musíme soustředit na to, abychom se dobře připravili. I bez Kuby máme dobrý a silný tým. Určitě jsme favorité,“ řekl Lehečka.
Šestnáctý hráč světa Menšík se omluvil kvůli zranění břišního svalu, které ho nepustilo do osmifinálového utkání s Novakem Djokovičem na nedávném Australian Open. Macháč se účastní turnaje ve francouzském Montpellier. Vedle jednadvacátého hráče světového žebříčku Lehečky jsou tak v pětičlenné nominaci 96. hráč světa Dalibor Svrčina, Maxim Mrva (324.) a deblisté Petr Nouza s Patrikem Riklem.
V sobotu se odehrají dvě dvouhry, program bude pokračovat v neděli čtyřhrou a následovat by měly zbývající dvě dvouhry. Podle Lehečky by bylo ideální, kdyby Češi vedli už po prvním dnu 2:0 na zápasy.
Čtyřiadvacetiletý hráč z Kněžmostu se pokusí spravit chuť po nevydařeném úvodu sezony. Kvůli zranění kotníku odstoupil z turnaje v Brisbane, následně se odhlásil z Adelaide a na grandslamovém Australian Open nestačil hned v 1. kole na Francouze Arthura Géu.
„Hrát doma je vždycky to nejlepší, co může být. V Česku bohužel nemáme žádný turnaj ATP, což je strašná škoda a moc nás to mrzí, takže Davis Cup je jediná šance, jak se představit před domácím publikem. Budeme se snažit si to užít a hlavně zvítězit,“ prohlásil svěřenec trenéra Michala Navrátila.
Se Švédskem se Češi utkají poprvé od roku 2001, kdy v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Při absenci Eliase Ymera by roli jedničky soupeře měl plnit 408. hráč světa Olle Wallin. V nominaci je také Leo Borg, syn legendárního Björna Borga.
„Švédskou soupisku jsme zatím nestudovali. Ten první den (přípravy) byl mířený k tomu, abychom si zvykli na podmínky. Je to jedna z věcí, kterou budeme studovat, ale až v momentech těsně před zápasy. Zatím to bylo o tom si zvyknout a rozkoukat se,“ řekl Lehečka.