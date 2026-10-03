Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Tokiu porazil Uga Humberta z Francie 5:7, 6:4 a 6:4 a po 150. výhře v kariéře postoupil do čtvrtfinále. Jeho dalším soupeřem bude Adolfo Daniel Vallejo z Paraguaye.
Lehečka prohrál první sadu po ztrátě servisu za stavu 5:6, pak ale průběh zápasu otočil. K zisku druhé i třetí sady mu stačil jeden brejkbol a k jubilejnímu vítězství si pomohl 15 esy.
Do čtvrtfinále Lehečka postoupil pošesté v sezoně, ale poprvé od začátku června. Proti Vallejovi nastoupí čtyřiadvacetiletý daviscupový reprezentant na okruhu ATP poprvé.
Ve čtvrtfinále je i obhájce titulu Carlos Alcaraz, který Matteu Arnaldimu odvrátil čtyři setboly a vyhrál 7:6, 6:1. Italský tenista přitom vedl v tie-breaku úvodní sady už 6:2. Ve čtvrtfinále Alcaraze čeká Kanaďan Denis Shapovalov.
Turnaj v japonské metropoli je pro třiadvacetiletého Španěla třetím po zranění zápěstí, které ho vyřadilo od dubna do srpna. Vrátil se na US Open, kde vypadl ve čtvrtfinále, a minulý týden se představil na exhibičním Laver Cupu.
„Když v tie-breaku prohráváte 2:6, přemýšlíte, co zkusit hrát jinak. Pak se snažíte hlavně hrát líp ve druhém setu. Prostě jsem zůstal soustředěný, šel bod po bodu a změnil jsem styl hry. Vyšlo to,“ komentoval Alcaraz krušné chvíle v závěru první sady.
Výsledky tenisového turnaje mužů v Tokiu: Dvouhra – 2. kolo
Výsledky tenisového turnaje mužů v Tokiu: Dvouhra – 2. kolo
Lehečka (ČR) – Humberg (Fr.) 5:7, 6:4, 6:4, Vallejo (Parag.) – Berrettini (It.) 7:6 (8:6), 6:1.