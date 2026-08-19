Kyrgios měl pozitivní test na kokain

Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) uvedla, že australský tenista měl během červnového turnaje ATP Tour na Mallorce test na metabolit kokainu. Bývalý 13. hráč světového žebříčku vinu přiznal.
Jednatřicetiletý Kyrgios odevzdal vzorek 22. června, v den, kdy vypadl na travnatém turnaji v Palmě de Mallorca v 1. kole s krajanem Adamem Waltonem.
V červenci pak akreditovaná laboratoř WADA potvrdila ve vzorku přítomnost benzoylekgoninu, což je hlavní metabolit kokainu. Od 4. srpna má Kyrgios zastavenou činnost.
ITIA připomněla, že kokain figuruje na seznamu zakázaných prostředků při soutěži. Pokud ho sportovec užil mimo soutěž, může dostat nižší trest.
„Chci, abyste to slyšeli první ode mě. Nedávno na Mallorce jsem neprošel dopingovým testem poté, co jsem byl pozitivně testován na kokain. Udělal jsem obrovskou chybu a přijímám za ni plnou odpovědnost,“ napsal Kyrgios v dlouhém příspěvku na instagramu.
Svůj prohřešek částečně odůvodnil velkým tlakem, jenž na něj v posledních letech doléhá při neúspěšných pokusech přiblížit se po zdravotních problémech dřívějším výkonům. „Byly chvíle, kdy jsem se cítil bezmocný a sám. Nic z toho ale není omluva pro to, co jsem udělal,“ napsal.
Kyrgios, jenž stejně jako svým tenisovým uměním proslul bouřlivým chováním na kurtu, si zahrál ve finále Wimbledonu v roce 2022. Od té doby jeho kariéra vinou vleklých zdravotních problémů upadá.
Od začátku roku 2023 odehrál ve dvouhře jen deset zápasů a aktuálně je v žebříčku na 919. místě. Během kariéry získal sedm titulů v singlu a čtyři v deblu, včetně Australian Open 2022.