Kvitová byla přepadena ve svém bytě. Věřím, že to dobře dopadne, napsala

"Děkuji všem za vzkazy a podporu. To, co se mi stalo, nebylo rozhodně nic příjemného, ale je to za mnou. Teď je pro mě hlavní, aby doktoři zjistili, jak je na tom moje ruka. Věřím jim a věřím, že to dobře dopadne. Mám tu nejlepší péči a jsem ve spojení se svými nejbližšími. To nejhorší už mám za sebou. Ještě jednou díky, že na mě myslíte. Nebojte se o mě," napsala Kvitová.

Podobný útok policisté ve městě nepamatují. "Nevím, že by poslední dobou došlo k podobnému útoku ať už se zraněním nebo bez přímo v bytě. Všechny okolnosti jsou předmětem vyšetřování, vyvolává to otázku, zda šlo o náhodný byt," doplnil Kořínek.

Podle policie je pachatelem muž přibližně ve věku 35 let, 180 centimetrů vysoké štíhlé postavy, světlé barvy pleti. Má hnědé oči, na hlavě měl světlou bekovku. "Na sobě měl světle hnědou bundu a přes rameno tašku," doplnil mluvčí. Policie žádá případné svědky, kteří by o hledaném muži mohli poskytnout informaci, aby se obrátili na policii nebo na linku 158.

Do pátrání jsou nasazeni policisté nejen z obvodního oddělení, ale i kriminalisté. "Policie po pachateli intenzivně pátrá, nasadili jsme vše, co nasadit lze. Odborníci z kriminální techniky na místě zajišťovali stopy," dodal Kořínek.

Kvitová krátce před přepadením oznámila, že se kvůli pomalejšímu hojení únavové zlomeniny zánártních kůstek pravé nohy nezúčastní Hopmanova poháru. Příští týden plánovala, že začne nohu postupně zatěžovat, a chtěla stihnout turnaje v Austrálii.

Je to strašné, řekla šokovaná Šafářová

"Je to strašné. Nevím, co k tomu říci. Tohle jsou věci, které jsou pro nás všechny hrozně šokující," řekla Lucie Šafářová bezprostředně poté, co se zprávu o napadení fedcupové spoluhráčky dozvěděla. "Myslím si, že nic takového by se dít nemělo. Obecně. Ať už nyní to, co se děje v Berlíně, nebo i to, co se přihodilo Petře," dodala Šafářová.

Přiznala, že se v dnešní době obává i cestování. "Vystupujeme na obrovských sportovních akcích. Dnes už i při nich jsou pochyby, i když pořadatelé dělají stále větší a větší bezpečnostní opatření. To, co se stalo Petře, se může stát komukoliv z nás. Mám z toho husí kůži," uvedla Šafářová.

K situaci se vyjádřily i zahraniční hráčky Caroline Wozniacká a Madison Keysová, které Kvitové na Twitteru vyjádřily podporu. "Slyšela jsem, co se Petře Kvitové stalo. Všechny moje myšlenky jsou dnes s ní. Je to děsivé. Petra je jedna z nejmilejších lidí, co znám," napsala prvně jmenovaná Dánka.