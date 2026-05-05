Krejčíková slaví vítězný comeback, v Římě na úvod porazila Jacquemotovou

Po téměř tříměsíční pauze kvůli zranění se Barbora Krejčíková opět představila na antuce v Římě. V prvním kole turnaje si poradila 6:2 a 6:4 s francouzskou soupeřkou Elsou Jacquemotovou. V dalším kole vyzve grandslamovou šampionku a světovou jedničku Arynu Sabalenkovou z Běloruska.
Třicetiletá Krejčíková, která se vrátila po svalovém zranění, zvládla duel proti 64. hráčce světa Jacquemotové za hodinu a 45 minut. Soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama odvrátila devět z deseti brejkbolů.
„Jsou to skvělé chvíle, jsem z toho nadšená. Byla jsem chvíli pryč a bylo to kvůli zranění složité. Jsem ráda, že tu mohu být a zase hrát tenis. Hru od hry jsem se zlepšovala. Na první kolo to byl velmi těžký zápas,“ řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.
Předloňská šampionka Wimbledonu odvrátila už v úvodním gemu šest brejkbolů. První set získala poté, co od stavu 2:2 vyhrála čtyři gemy v řadě. Ve druhé sadě sice tenistka z Ivančic přišla o vedení 3:1, za stavu 5:4 si ale při soupeřčině podání vypracovala vedení 40:30 a mečbol proměnila. Poradila si i s neukázněnými diváky, na jejichž rušení si během utkání stěžovala.
S čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Sabalenkovou se Krejčíková střetne poosmé, zatím ji porazila jednou. Pokusí se proti ní ukončit sérii čtyř porážek. Naposledy neuspěla před dvěma lety na Australian Open, kde s ní prohrála ve čtvrtfinále 2:6, 3:6.
„Jsem ráda, že tu mohu být a hrát. Snad se budu každým zápasem zlepšovat. S Arynou jsem hrála několikrát. Je to vždy složité. Poslední dva měsíce jsem její zápasy sledovala. Těším se, že mi to ukáže, jak na tom jsem, a snad pro ni budu těžkou soupeřkou,“ doplnila Krejčíková.