Krejčíková v Hertogenboschi postoupila do druhého kola, Bejlek neuspěla

Hladkou výhrou 6:1 a 6:2 vstoupila Barbora Krejčíková do sezony na trávě. V úvodním kole turnaje v Hertogenboschi porazila soupeřku z Mexika Renatu Zarazúovou za 79 minut. Vypadla naopak Sára Bejlek, která nestačila 1:6 a 2:6 na Dajanu Jastremskou z Ukrajiny.
Třicetiletá Krejčíková v Nizozemsku, kde startuje poprvé od roku 2016, bezpečně splnila roli favoritky. Zarazúaovou, pro níž je tráva nejméně oblíbeným povrchem, porazila za 79 minut a ve druhém kole může narazit na dvacetiletou krajanku Nikolu Bartůňkovou. Ta hraje proti Hanne Vandewinkelové z Belgie.
Bejlek od začátku na šestadvacetiletou soupeřku nestačila. Celkem pětkrát přišla o podání, zatímco Jastremská odvrátila pět ze šesti brejkbolů. Dvacetiletá Češka nezvládla první zápas na čtvrtém z posledních pěti turnajů.
Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Hertogenboschi
Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Hertogenboschi
Muži (dotace 723.435 eur):
Dvouhra – 1. kolo:
Mannarino (Fr.) – Diallo (Kan.) 6:4, 3:6, 7:5.
Ženy (dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra – 1. kolo:
Krejčíková (8-ČR) – Zarazúaová (Mex.) 6:1, 6:2, Minnenová (Belg.) – Tjenová (7-Indon.) 7:6 (7:4), 6:1, Sönmezová (Tur.) – Volynetsová (USA) 6:3, 2:6, 6:3.
Čtyřhra – 1. kolo:
Detiuc, Chromačovová (ČR/Rus.) – Sü I-fan, Ťiang Sin-jü (1-Čína) 7:6 (7:4), 6:4.