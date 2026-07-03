Krejčíková si poradila s Bartůňkovou, v osmifinále Wimbledonu je i Muchová

Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily ve Wimbledonu do osmifinále a utkají se spolu o čtvrtfinále. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala dnes na trávě v All England Clubu jinou krajanku Nikolu Bartůňkovou 6:3, 7:5. Nasazená desítka Muchová porazila Manančaju Savangkevovou z Thajska 6:2, 7:6.
Třicetiletá Krejčíková a o rok mladší Muchová se střetnou počtvrté, lepší bilanci 2:1 má zatím Krejčíková. Naposledy se spolu utkaly před osmi lety na antukovém turnaji v Praze.
Krejčíková porazila o deset let mladší Bartůňkovou, která předtím vyřadila například Kateřinu Siniakovou, po necelých dvou hodinách. Svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka je v osmifinále Wimbledonu potřetí v kariéře. Vedle předloňského triumfu se mezi nejlepších šestnáct hráček dostala v roce 2021.
Bartůňková vypadla ve 3. kole grandslamu stejně jako letos na Australian Open. V hlavní soutěži Wimbledonu debutovala.
Bývalá světová dvojka Krejčíková vstoupila do utkání ztraceným servisem, ale poté se jí podařilo Bartůňkové třikrát sebrat podání a získat vedení 5:2. Následně využila první setbol.
Ve druhé sadě světová osmatřicítka vedla po dalších dvou brejcích opět 5:2, stejně jako ve 3. kole s Ruskou Mirrou Andrejevovou se jí ale nedařilo duel zakončit. V osmém gamu nevyužila na servisu tři mečboly a Bartůňková později vyrovnala na 5:5. Krejčíková pak získala další brejk a při následné hře na servisu využila druhý a celkově pátý mečbol.
Muchová pokračuje ve Wimbledonu bez ztráty setu a vyhrála sedmé utkání po sobě. Před londýnským grandslamem triumfovala na turnaji v Bad Homburgu. Proti 164. hráčce světa Savangkevové, která v předchozím kole vyřadila Američanku Alycii Parksovou, jí pomohlo 20 vítězných míčů. V osmifinále Wimbledonu je Muchová potřetí a poprvé od roku 2021.
Finalistka Roland Garros z roku 2023 získala první set za 35 minut poté, co využila brzké vedení 3:0. Ve druhé sadě ale musela olomoucká rodačka dohánět manko brejku a ztrátu 3:5. Podařilo se jí vyrovnat, v 11. gamu odvrátila další dva brejkboly a rozhodla ve zkrácené hře. V ní od stavu 0:1 ovládla sedm výměn a mohla slavit.