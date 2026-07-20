Okťabrevu svazovala nervozita, start v Praze ale bere jako velkou zkušenost

Alisa Okťabreva označila start na turnaji WTA v Praze za velkou zkušenost. Po porážce v 1. kole s Francouzkou Océane Dodinovou 3:6, 3:6 řekla, že nepředvedla výkon, jaký chtěla. Sedmnáctiletou tenistku, která teprve v červnu obdržela české občanství, svazovala v prvním zápase pod českou vlajkou nervozita. V příštích týdnech plánuje startovat na turnajích ITF a v září chce bojovat o úspěch na juniorském US Open.
„Z mé strany to nebyl nejlepší zápas. Nezahrála jsem, co jsem chtěla. Moje hra byla slabší a soupeřka dnes byla určitě lepší. Rozhodly detaily, ale hlavně hrála mnohem agresivněji,“ uvedla Okťabreva.
Ruská rodačka startovala v Praze na Štvanici díky divoké kartě. Duel s 362. hráčkou světa Dodinovou ale vítězka letošní juniorky na Roland Garros prohrála za hodinu a 12 minut. Přišla pětkrát o servis.
„Zahrát si na takovém kurtu a v takové atmosféře je určitě velká zkušenost. Doufám, že je to teprve začátek. Možná se to nezdá, ale přechod z menších kurtů na ty větší je opravdu rozdíl. Asi je potřeba trochu času, abych si na to zvykla,“ podotkla Okťabreva.
Z domácí atmosféry byla nervózní. „Byla jsem hrozně ráda, že mě fanoušci přišli podpořit. O to víc mě mrzí, že jsem je zklamala,“ uvedla hráčka TK Sparta Praha.
V hledišti měla podporu od sestry a také skupiny zhruba dvaceti kamarádů. „Myslím, že jsem ten zápas prožívala až moc. Byl to jeden z faktorů, který mě omezil a svázal mi ruce,“ řekla.
Na štvanickém centrálním kurtu hrála poprvé. Turnaj se sem přesunul z areálu pražské Sparty. „Popravdě jsem čekala trochu jiný povrch. Na centrálním kurtu jsem si zahrála poprvé až ráno před zápasem. Povrch byl trochu dutý a míče hodně klouzaly. Nebylo to úplně rychlé, ale čekala jsem něco jiného. Myslím, že podmínky seděly víc soupeřce,“ uvedla Okťabreva.
Zápas přesto označila za cennou zkušenost s „dospělým“ tenisem. „Je to hlavně o mentálním nastavení. Když jsem se po zranění vrátila, hrála jsem už převážně ženské turnaje a myslím, že jsem do nich vstoupila docela dobře. Samozřejmě mi ještě něco chybí k tomu, abych se posunula na úplný vrchol. Herně mají juniorky občas větší výkyvy, zatímco u žen už to tolik není. Jinak ale nějaký zásadní rozdíl nevnímám,“ prohlásila Okťabreva.
Nyní plánuje startovat na turnajích ITF. Chce se co nejlépe připravit na juniorské US Open začátkem září. „Předtím bych chtěla odehrát ještě několik turnajů ITF na antuce. O víkendu bych měla odjet do Německa na juniorský turnaj,“ doplnila Okťabreva.