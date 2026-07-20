Tenis

ŽIVĚPrvní den tenisového Prague Open


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Na pražské Štvanici začíná hlavní soutěž ženského tenisového Prague Open. Titul na turnaji, který se letos přesunul k Negrelliho viaduktu z areálu Sparty, obhajuje jednadvacátá hráčka světového žebříčku Marie Bouzková. Hraje se na tvrdém povrchu, akce kategorie WTA 250 vyvrcholí finálovými zápasy v neděli 26. července. Přímý přenos ze všech tří kurtů sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Na centrkurtu se postupně představí Alisa Okťabreva, nasazená jednička Bouzková v duelu se Španělkou Jessicou Bouzasovou, Lucie Havlíčková a Dominika Šalková, která postoupila z kvalifikace.

V pavouku dvouhry je nakonec jedenáct českých tenistek včetně takzvané šťastné poražené z kvalifikace Lindy Fruhvirtové, jež v prvním kole v dalších dnech narazí na turnajovou dvojku a čerstvou vítězku z Atén Barboru Krejčíkovou.

Nahrávám video
Jakub Kotrba k zahájení turnaje Prague Open
Zdroj: ČT sport

Přečtěte si také

Tenisový Prague Open se vrací na Štvanici, titul obhajuje Bouzková

19. 7. 2026

Tenisový Prague Open se vrací na Štvanici, titul obhajuje Bouzková
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.