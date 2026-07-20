Na pražské Štvanici začíná hlavní soutěž ženského tenisového Prague Open. Titul na turnaji, který se letos přesunul k Negrelliho viaduktu z areálu Sparty, obhajuje jednadvacátá hráčka světového žebříčku Marie Bouzková. Hraje se na tvrdém povrchu, akce kategorie WTA 250 vyvrcholí finálovými zápasy v neděli 26. července. Přímý přenos ze všech tří kurtů sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Na centrkurtu se postupně představí Alisa Okťabreva, nasazená jednička Bouzková v duelu se Španělkou Jessicou Bouzasovou, Lucie Havlíčková a Dominika Šalková, která postoupila z kvalifikace.
V pavouku dvouhry je nakonec jedenáct českých tenistek včetně takzvané šťastné poražené z kvalifikace Lindy Fruhvirtové, jež v prvním kole v dalších dnech narazí na turnajovou dvojku a čerstvou vítězku z Atén Barboru Krejčíkovou.