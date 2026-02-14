Tenis

Muchová slaví druhý titul v kariéře, ovládla turnaj v Dauhá


14. 2. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Karolína Muchová po dlouhých letech čekání dosáhla na druhý titul v kariéře. Ve finále turnaje elitní kategorie WTA1000 v Dauhá porazila 6:4 a 7:5 Victorii Mbokovou z Kanady. Devětadvacetiletá česká hráčka na něj čekala od srpna 2019, kdy triumfovala v Soulu. Ve finále si poté zahrála ještě čtyřikrát včetně Roland Garros před třemi lety, ale pokaždé odešla poražena.

„Už je to hodně dávno, co jsem získala titul, takže je super si zase užít ten vítězný pocit,“ uvedla Muchová. První sadu rozhodla brejkem na 4:3. Ve druhé pak otočila nepříznivé skóre 2:4.

Ve světovém žebříčku si Muchová polepší o osm míst na 11. příčku. Devatenáctiletá Mboková se posune z třináctého místa poprvé do elitní desítky.

V Dauhá Muchová triumfovala jako čtvrtá česká tenistka. Před ní na katarském turnaji uspěly Petra Kvitová v letech 2018 a 2021, Karolína Plíšková získala titul v roce 2017 a Lucie Šafářová v roce 2015.

