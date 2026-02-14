Karolína Muchová po dlouhých letech čekání dosáhla na druhý titul v kariéře. Ve finále turnaje elitní kategorie WTA1000 v Dauhá porazila 6:4 a 7:5 Victorii Mbokovou z Kanady. Devětadvacetiletá česká hráčka na něj čekala od srpna 2019, kdy triumfovala v Soulu. Ve finále si poté zahrála ještě čtyřikrát včetně Roland Garros před třemi lety, ale pokaždé odešla poražena.
Muchová slaví druhý titul v kariéře, ovládla turnaj v Dauhá
„Už je to hodně dávno, co jsem získala titul, takže je super si zase užít ten vítězný pocit,“ uvedla Muchová. První sadu rozhodla brejkem na 4:3. Ve druhé pak otočila nepříznivé skóre 2:4.
Ve světovém žebříčku si Muchová polepší o osm míst na 11. příčku. Devatenáctiletá Mboková se posune z třináctého místa poprvé do elitní desítky.
V Dauhá Muchová triumfovala jako čtvrtá česká tenistka. Před ní na katarském turnaji uspěly Petra Kvitová v letech 2018 a 2021, Karolína Plíšková získala titul v roce 2017 a Lucie Šafářová v roce 2015.