Tenis

Kanaďanům zajistil postup do čtvrtfinále Davis Cupu Auger-Aliassime


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Kanaďané se po loňské absenci probojovali letos do finálového turnaje Davisova poháru. Vítězové týmové soutěže z roku 2022 porazili v 2. kole kvalifikace doma v Québecu Francii 3:1, a to zejména zásluhou pátého hráče světa Félixe Augera-Aliassimea, který vyhrál obě dvouhry.

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Účast na finálovém daviscupovém turnaji si zajistila i Kanada a Rakousko
Zdroj: ČT sport

Kanaďané vedli po pátku 2:0 na zápasy, hosté ale v sobotní čtyřhře vykřesali naději na zopakování loňské účasti v listopadovém finálovém turnaji v Boloni. Auger-Aliassime ji ale před téměř 12 000 diváky v hale Center Vidéotron vzápětí zhasil poté, co po obratu porazil 32. hráče světového žebříčku Arthura Rinderknecha 4:6, 7:6, 6:4. Kanadská jednička zvládla i druhou třísetovou bitvu po pátečním vítězství nad Quentinem Halysem. O zbývající kanadský bod se postaral Liam Draxl v úvodní dvouhře proti Rinderknechovi.

Kanaďané doplnili v seznamu čtvrtfinalistů soutěže pořadatelskou Itálii, český tým, který v sobotu po strhující bitvě vyřadil výběr Spojených států amerických, Rakušany a Korejce.

Finálový turnaj Davis Cupu bude Boloňa hostit od 24. do 29. listopadu.

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