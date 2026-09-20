Kanaďanům zajistil postup do čtvrtfinále Davis Cupu Auger-Aliassime

Kanaďané se po loňské absenci probojovali letos do finálového turnaje Davisova poháru. Vítězové týmové soutěže z roku 2022 porazili v 2. kole kvalifikace doma v Québecu Francii 3:1, a to zejména zásluhou pátého hráče světa Félixe Augera-Aliassimea, který vyhrál obě dvouhry.
Kanaďané vedli po pátku 2:0 na zápasy, hosté ale v sobotní čtyřhře vykřesali naději na zopakování loňské účasti v listopadovém finálovém turnaji v Boloni. Auger-Aliassime ji ale před téměř 12 000 diváky v hale Center Vidéotron vzápětí zhasil poté, co po obratu porazil 32. hráče světového žebříčku Arthura Rinderknecha 4:6, 7:6, 6:4. Kanadská jednička zvládla i druhou třísetovou bitvu po pátečním vítězství nad Quentinem Halysem. O zbývající kanadský bod se postaral Liam Draxl v úvodní dvouhře proti Rinderknechovi.
Kanaďané doplnili v seznamu čtvrtfinalistů soutěže pořadatelskou Itálii, český tým, který v sobotu po strhující bitvě vyřadil výběr Spojených států amerických, Rakušany a Korejce.
Finálový turnaj Davis Cupu bude Boloňa hostit od 24. do 29. listopadu.