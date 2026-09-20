Osmnáctiletá americká tenistka Iva Jovicová obhájila titul na turnaji v Guadalajaře. V sobotním finále porazila krajanku Peyton Stearnsovou 6:4, 6:2 a získala na okruhu WTA druhou trofej v kariéře.
Na betonu v Mexiku neztratila Jovicová ani set. Ve finále turnajová dvojka a 16. tenistka světa proti šedesátce žebříčku nečelila ani jednomu brejkbolu a po hodině a 27 minutách hry proměnila třetí mečbol.
Ve finále byla Jovicová potřetí v kariéře, v lednu nezvládla boj o titul proti Italce Elisabettě Cocciarettové. O šest let starší Stearnsová usilovala o třetí trofej v kariéře.