Už bez české účasti pokračuje tenisový turnaj v Sao Paulu. Vendula Valdmannová druhou výhru na okruhu WTA nepřidala a v boji o postup do čtvrtfinále podlehla čtvrté nasazené Anně Blinkovové. S ruskou rodačkou nově reprezentující Francii prohrála 3:6, 0:6. Ve druhém kole vypadla i Dominika Šalková, která prohrála s Američankou Mary Stoianaovou 6:7, 1:6. Ve čtvrtfinále vypadla na turnaji v Guadalajaře i Sára Bejlek, která podlehla Španělce Cristině Bucsaové hladce 0:6, 4:6.
Osmnáctiletá Valdmannová si za celý zápas ani jednou neudržela podání. První sadu plnou brejků tak rozhodla osmá hra, kdy Blinkovová dokázala servis poprvé uhájit. Ve druhé sadě už Valdmannová na returnu ani jednou neuspěla a sama se na podání i nadále trápila. V závěru sice odvrátila tři mečboly, při čtvrtém už ale po hodině a čtvrt kapitulovala.
Šalková ztratila proti Stoianaové úvodní set až po takřka hodině hry v tie-breaku 5:7. Ve druhé sadě už ale měla navrch její soupeřka. Česká hráčka v pátém gemu zažehnala hrozbu kanára a snížila na 1:4, víc už ale zápas zdramatizovat nedokázala.
Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka prohrála ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku se Španělkou Cristinou Bucsaovou za 66 minut hladce 0:6, 4:6. Bejlek se sice po katastrofálním úvodním setu, v němž za 21 minut uhrála jen šest fiftýnů, zvedla a ve druhé sadě šla po brejku do vedení 2:0, náskok ale neudržela. Soupeřka vyrovnala na 3:3 a v desátém gemu při podání české hráčky využila druhý mečbol.