Anna Blinkovová je další z řady ruských tenistek, které za války na Ukrajině změnily občanství. Na turnaji v Sao Paulu se už jako reprezentantka Francie probojovala do semifinále poté, co přehrála 6:4, 7:5 ruskou rodačku reprezentující Arménii Alinu Čarajevovou.
Osmadvacetiletá vítězka dvou turnajů z okruhu WTA Blinkovová ve Francii už dlouho trénuje v Cannes. V pátek na svém instagramu zveřejnila, že ji nově bude reprezentovat. „Po všech letech strávených ve Francii se tato země stala mnohem víc než jen tréninkovou základnou: stala se mojí zemí,“ napsala.
Rodné Rusko dříve reprezentovala v Poháru Billie Jean Kingové a v jeho barvách slavila na okruhu tituly v Kluži (2022) a čínském Ťiou-ťiangu loni v listopadu. V žebříčku už byla na 34. místě, nyní je o šedesát pozic níže.
Podle seznamu na účtu @juanignacio_ac na sociální síti X je Blinkovová sedmnáctou ruskou tenistkou, jež od začátku války změnila občanství. K nejznámějším jménům patří Darja Kasatkinová (nově Austrálie), Varvara Gračovová (Francie) či Anastasia Potapovová (Rakousko). Ve výčtu je uvedena i osmnáctiletá Alisa Okťabreva, jež od dvou let žije v Česku a letos v červnu získala české občanství.
Na turnaji v Sao Paulu bude další soupeřkou Blinkovové Kaitin Quevedová, ve hře o titul zůstaly také další Španělka Paula Badosaová a Nadia Podoroská z Argentiny. Čtyřhra v Brazílii už pokračuje bez Češek: do semifinále neprošly se svými spoluhráčkami Dominika Šalková ani Vendula Valdmannová.