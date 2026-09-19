Tenis

SESTŘIHBlinkovová změnila od války jako 17. ruská tenistka občanství, v Sao Paulu už hraje za Francii


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Anna Blinkovová je další z řady ruských tenistek, které za války na Ukrajině změnily občanství. Na turnaji v Sao Paulu se už jako reprezentantka Francie probojovala do semifinále poté, co přehrála 6:4, 7:5 ruskou rodačku reprezentující Arménii Alinu Čarajevovou.

Osmadvacetiletá vítězka dvou turnajů z okruhu WTA Blinkovová ve Francii už dlouho trénuje v Cannes. V pátek na svém instagramu zveřejnila, že ji nově bude reprezentovat. „Po všech letech strávených ve Francii se tato země stala mnohem víc než jen tréninkovou základnou: stala se mojí zemí,“ napsala.

Rodné Rusko dříve reprezentovala v Poháru Billie Jean Kingové a v jeho barvách slavila na okruhu tituly v Kluži (2022) a čínském Ťiou-ťiangu loni v listopadu. V žebříčku už byla na 34. místě, nyní je o šedesát pozic níže.

Podle seznamu na účtu @juanignacio_ac na sociální síti X je Blinkovová sedmnáctou ruskou tenistkou, jež od začátku války změnila občanství. K nejznámějším jménům patří Darja Kasatkinová (nově Austrálie), Varvara Gračovová (Francie) či Anastasia Potapovová (Rakousko). Ve výčtu je uvedena i osmnáctiletá Alisa Okťabreva, jež od dvou let žije v Česku a letos v červnu získala české občanství.

Na turnaji v Sao Paulu bude další soupeřkou Blinkovové Kaitin Quevedová, ve hře o titul zůstaly také další Španělka Paula Badosaová a Nadia Podoroská z Argentiny. Čtyřhra v Brazílii už pokračuje bez Češek: do semifinále neprošly se svými spoluhráčkami Dominika Šalková ani Vendula Valdmannová.

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