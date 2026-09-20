Emočně jeden z nejtěžších zápasů v kariéře, hodnotí Lehečka

Za jeden z emočně nejtěžších zápasů v kariéře označil Jiří Lehečka sobotní vítězství nad Learnerem Tienem, kterým stvrdil postup českých tenistů do finálového turnaje Davisova poháru. Do role hrdiny se ale pasovat nechtěl a vyzdvihl práci celého týmu.
Výhrou 6:3, 7:5 rozhodl mladoboleslavský rodák o triumfu nad výběrem USA v domácí kvalifikaci 3:2 na zápasy.
„Pro mě jsou výhry v Davis Cupu vždycky trochu jiné, protože je to týmová soutěž. I když jsou pro mě ta dvě vítězství z osobního hlediska super důležitá, protože jsem si prošel těžkými momenty a využil věci, na kterých jsem v posledních týdnech pracoval, Davis Cup je o týmové práci. Myslím, že bych neměl šanci nastoupit do rozhodujícího zápasu, kdyby zbytek týmu neodvedl takovou práci,“ řekl na tiskové konferenci Lehečka.
„Byl to pro mě skvělý týden, ale nejdůležitější je, že jsme to zvládli jako tým. Bez Jakubovy výhry nad Benem bych tu šanci vůbec nedostal. Počítá se každý bod a tady je to spíše týmová práce než to, abych se já sám nazýval národním hrdinou,“ uvedl Lehečka.
Potěšilo ho nicméně, že ustál tlak rozhodujícího zápasu. „Bylo to extrémně náročné. Learner je strašně solidní hráč, který neudělá zbytečné chyby, výborně brání a ví, v jaký moment má vkročit do kurtu a jít si pro vítězný míč. Klíčem k úspěchu bylo najít rovnováhu mezi tím nebýt moc pasivní a zároveň udržet výměnu bez chyb. Do toho byl stav 2:2, byla plná hala a já chtěl strašně moc vyhrát. Emočně to byl asi jeden z nejtěžších zápasů, co jsem v kariéře hrál,“ řekl Lehečka.
Dvojnásobný grandslamový čtvrtfinalista vyhrál během daviscupového střetnutí s Američany oba zápasy. V pátek porazil také Sheltona. „V obou případech to bylo strašně náročné. Ta hala ale byla skvělá. Tohle je přesně ten důvod, proč jsme to takhle chtěli. Jak v tenise, tak v životě, když jsme jako tým poslouchali pocit, který jsme všichni dohromady měli, a Berďa (kapitán Tomáš Berdych) nás v tom podpořil, tak se potvrdilo, že to byla správná cesta,“ pochvaloval si Lehečka volbu O2 areny, byť s tvrdým povrchem.
Ocenil také práci všech ostatních členů týmu. „Všichni si uvědomovali vážnost situace. V téhle hale se Davis Cup ještě nikdy neprohrál. Nechali jsme tu absolutní maximum a jsem šťastný, jak hala vydržela plná do poslední chvilky. Myslím, že si nikdo z nás zatím ještě neuvědomuje tu velikost podpory, jakou jsme tu dostali. To byl přesně ten důvod, proč jsme tu chtěli hrát a proč to dopadlo, jak to dopadlo,“ uvedl Lehečka.
Věří, že mu toto vítězství pomůže i do zbytku sezony. Po dalších turnajích ho na konci listopadu čeká se spoluhráči i finálová fáze Davis Cupu v Boloni. „Daviscupové týdny jsou strašně fajn. Je to výborná mentální změna, že můžeme strávit týden s celým týmem a užít si to z jiné stránky, protože po zbytek roku cestujeme sami se svými týmy. Všechny zápasy, které jsem tady odehrál, se počítají a dávají člověku sebevědomí. Pro všechny z nás mohou být tyto týdny dobrým nakopávačem do další části sezony. A u mě to není výjimka,“ doplnil Lehečka.