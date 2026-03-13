Tenis

Siniaková s Townsendovou si v Indian Wells zahrají finále


před 3 hhodinami

Kateřina Siniaková s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou postoupily do finále čtyřhry v Indian Wells. Turnajové jedničky Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou porazily jasně 6:2, 6:2. O titul se v sobotu utkají se srbsko-kazašskou dvojicí Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová.

Siniaková s Townsendovou, které plní v Indian Wells roli nasazených trojek, vyhrály na turnaji i počtvrté bez ztráty setu. Erraniovou a Paolinovou porazily přesně po hodině hry. Čtyřikrát jim vzaly servis, samy byly na podání stoprocentní.

S nasazenými pětkami Kruničovou a Danilinovou se česko-americký pár střetne letos podruhé. Pokusí se jim oplatit lednovou porážku ze čtvrtfinále Australian Open, kde Siniaková s Townsendovou prohrály 2:6, 6:3, 0:6. Vloni s nimi také neuspěly ve čtvrtfinále Roland Garros.

Draper titul neobhájí

Siniaková si připsala deblové vítězství den poté, co kvůli problémům s nohou skrečovala osmifinále dvouhry proti Elině Svitolinové. Ukrajinka ve čtvrtek zdolala i nasazenou dvojku Igu Šwiatekovou z Polska a po výhře 6:2, 4:6, 6:4 postoupila do semifinále. V něm se střetne s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Vítězka Australian Open ve čtvrtfinále zdolala 6:1, 7:6 Američanku Jessicu Pegulaovou a v novém žebříčku se posune na životní druhou pozici místo Šwiatekové.

Na vítěznou třísetovou bitvu s Novakem Djokovičem nenavázal Brit Jack Draper a jeho snahu o obhajobu loňského titulu ukončil vítězstvím 6:1, 7:5 Daniil Medvěděv. Semifinálovým soupeřem ruského tenisty bude světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska, který přidal šestnáctou výhru od začátku sezony díky vítězství 6:3, 6:4 nad Britem Cameronem Norriem.

