Darderi a Svitolinová jsou v Římě v semifinále, noční zápas narušily ohňostroje

Antukový turnaj v Římě zná první dva semifinalisty. Po Casperu Ruudovi z Norska postoupil také Luciano Darderi. Domácí tenista vyřadil Španěla Rafaela Jódara ve třech setech.
Darderi si na domácí antuce zahraje poprvé na turnajích Masters semifinále. V noční více než tříhodinové bitvě porazil španělského tenistu Rafaela Jódara 7:6, 5:7 a 6:0. Utkání začalo až hodinu před půlnocí kvůli dešti, jenž zpozdil program, navíc ho přerušil kouř z ohňostrojů z nedalekého Olympijského stadionu. Fotbalisté Interu Milán totiž po výhře nad domácím Laziem slavili Italský pohár.
Čtvrtfinálový zápas nečekané okolnosti přerušily v závěru úvodního setu. Jódar vedl 6:5. Dým v areálu Foro Italico zhoršil viditelnost a také na chvíli vyřadil elektronický systém na čarách. Domácí Ital po pauze trvající 20 minut skóre srovnal a vybojoval i tie-break, byť prohrával 2:5.
Přemožitel druhého nasazeného Alexandera Zvereva se ve druhé sadě za stavu 5:4 dostal ke dvěma mečbolům, ale postup ještě nezavršil. Prohrál 5:7. Poté už byl čtyřiadvacetiletý Darderi pánem kurtu a vyprovodil o pět let mladšího Španěla s kanárem.
„Je to největší vítězství kariéry, hlavně proto, že je to tady v Římě, fanoušci mi moc pomohli. Bylo to náročné, začali jsme v jedenáct večer, kurt byl hodně pomalý... Ale jsem poprvé v semifinále, připadám si jako ve snu,“ řekl Darderi v televizním rozhovoru ve dvě hodiny ráno. O finále si zahraje proti Ruudovi.
V Římě tak o titul mohou stále bojovat dva Italové, o účast mezi nejlepší čtyřkou bude bojovat také Jannik Sinner. Na domácího vítěze čekají fanoušci už od roku 1976.
Otočku ve skóre zvládla také Ukrajinka Elina Svitolinová. Se světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu se nemohla dostat do tempa a prohrála první set. V tom druhém srovnala a třetí přinesl závěrečnou bitvu plnou chyb na servisu. Méně jich udělala Ukrajinka, zároveň zpřesnila hru od základní čáry a po dvou a půl hodinách se radovala z výhry 2:1. Svitolinová tak stále může zaútočit na svůj třetí titul z Říma.