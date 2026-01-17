Tomáš Macháč zvítězil na turnaji v Adelaide a získal den před začátkem grandslamu Australian Open druhý titul na okruhu ATP. Ve finále porazil Francouze Uga Humberta po dvou hodinách a 22 minutách 6:4, 6:7 a 6:2.
Další český úspěch před Australian Open. Macháč triumfoval na turnaji v Adelaide
Pětadvacetiletý Macháč, který plnil roli nasazené osmičky, oplatil o dva roky staršímu Humbertovi předloňskou porážku ze semifinále turnaje v Tokiu.
V Adelaide zvítězil jako druhý český tenista po Jiřím Lehečkovi, který tam uspěl předloni. Navázal také na úspěch Jakuba Menšíka v Aucklandu.
„Ugo hrál skvěle a já jsem si finále užil. Úroveň tenisu byla opravdu vysoká,“ řekl během proslovu na kurtu Macháč. „Chci poděkovat také svému týmu. Vím, že to se mnou občas není snadné. Doufám tedy, že to se mnou nebude snadné ani příště. Uvidíme se v Melbourne,“ dodal.
Macháč vyhrál druhý ze tří finálových duelů na okruhu: vloni v Acapulcu porazil Španěla Alejandra Davidoviche. O rok dříve nestačil v boji o titul v Ženevě na Nora Caspera Ruuda.
Svěřenec trenéra Daniela Vacka, který v Adelaide vyřadil také Američana Tommyho Paula či Španěla Jaumeho Munara, se posune v žebříčku ATP o jedenáct míst.
Ze současné 35. příčky by měl Macháč poskočit na čtyřiadvacátou. Humbert, 36. tenista žebříčku, nevyužil šanci na osmý titul. Doplatil na 46 nevynucených chyb, Macháč jich měl 27.
Berounský rodák přitom neměl dobrý vstup do utkání. Přišel o první servis a prohrával 0:3. Vzápětí ale dokázal třemi gamy za sebou srovnat. V závěru mu chybující Humbert nabídl za stavu 4:4 tři brejkboly, český tenista poslední využil a sadu poté doservíroval.
Ve druhém dějství se už Macháč k brejkbolu nedostal, dospěl do tie-breaku a Francouz ho vyhrál 7:2. Macháč po návratu na lavičku emotivně komunikoval s trenérským boxem.
V rozhodujícím třetím setu už český tenista nezaváhal. Ve čtvrtém gamu se dostal ke dvěma brejkbolům, přičemž Humbert zahrál při odvracení druhého dvojchybu.
Macháč už poté soupeři nedovolil vrátit se do hry a utkání pak ukončil na přijmu čistou hrou. Zatímco český tenista udělal v závěrečné sadě jen tři nevynucené chyby, Humbert 14.
Mezi ženami triumfovala v Adelaide osmnáctiletá ruská tenistka Mirra Andrejevová. Ve finále porazila 6:3, 6:1 Kanaďanku Victorii Mbokovou a na cestě za čtvrtou trofejí z okruhu WTA neztratila ani set.
Utkání přitom světová osmička Andrejevová začala ztrátou 0:3, ale pak už o rok starší kanadské soupeřce povolila jediný game.