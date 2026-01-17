Jakub Menšík vybojoval na turnaji v Aucklandu druhý titul na okruhu ATP, když zdolal ve finále Argentince Sebastiána Báeze 6:3, 7:6. Utkání na tvrdém povrchu vyhrál za hodinu a 24 minut a dobře se naladil na grandslamové Australian Open, které startuje v neděli v Melbourne.
Menšík porazil ve finále v Aucklandu Báeze a slaví druhý titul na okruhu ATP
Dvacetiletý Menšík, který plnil roli nasazené trojky, porazil o pět let staršího Báeze v prvním vzájemném střetnutí. Pomohlo mu také 24 vítězných míčů, nastřílel 18 es. Rodák z Prostějova se stal nejmladším vítězem turnaje od roku 2009, kdy zde uspěl jiný Argentinec Juan Martín del Potro.
„Řekl bych, že je to skvělý začátek roku,“ řekl Menšík v rozhovoru na kurtu. „Po přípravě a předsezonním období nejste vždy v ideálním rytmu, ale jsem rád, že jsem vstoupil do nové sezony s velkou energií a předvedl výkon, jaký jsem chtěl. Za vítězství jsem moc rád,“ uvedl.
Osmnáctý hráč světa Menšík uspěl ve druhém finále po sobě. Vloni premiérově triumfoval na turnaji Masters v Miami, kde porazil ve finále Srba Novaka Djokoviče. V boji o titul neuspěl jen před dvěma lety v Dauhá, kde nestačil na Karena Chačanova z Ruska.
Menšík se stal v Aucklandu čtvrtým českým vítězem, naposledy zde triumfoval v roce 2015 Jiří Veselý. V minulosti tu uspěli také Jiří Novák a Karel Nováček. Po triumfu se svěřenec trenéra Tomáše Josefuse posune v žebříčku ATP na 17. místo.
Menšík vstoupil do finále proti Báezovi dobře a první set získal díky brejku v šesté hře. Sám o servis nepřišel, pomohlo mu 11 es a sadu zakončil čistou hrou.
Ve druhém setu si oba hráči drželi podání až do dramatické koncovky. Menšík v ní sice získal brejk na 6:5, utkání ale nedotáhl a rozhodla zkrácená hra. V ní český tenista odvrátil za stavu 3:6 tři setboly, poté se dostal ke dvěma mečbolům a ten druhý využil.
„Seb je velký bojovník. Je proti němu těžké zahrát vítězný míč. Když jsem vedl ve druhém setu 6:5, tak i když jsem celý zápas podával dobře, přišlo mi pár druhých servisů. V tie-breaku za stavu 3:6 jsem byl rád, že jsem zůstal soustředěný až do konce,“ doplnil Menšík, který narazí v 1. kole Australian Open na Španěla Pabla Carreňa.