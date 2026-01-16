Tomáš Macháč postoupil na turnaji v Adelaide do finále a zahraje si v generálce na grandslamové Australian Open o druhý titul v kariéře. Pětadvacetiletý rodák z Berouna, který plní roli nasazené osmičky, porazil v semifinále Američana Tommyho Paula 2:6, 6:3, 6:3. O titul se utká s 15. hráčem světa Španělem Alejandrem Davidovichem, nebo Francouzem Ugem Humbertem.
Macháč si zahraje o druhý titul v singlu, Sisková o druhý deblový
Macháč porazil druhého nasazeného 21. tenistu světa Paula potřetí ze čtyř vzájemných zápasů. Oplatil mu loňskou porážku z turnaje v Římě. Utkání vyhrál po necelých dvou hodinách, pomohlo mu také osm es a 32 vítězných míčů.
Svěřenec trenéra Daniela Vacka je ve finále potřetí. Vloni triumfoval na turnaji ATP 500 v Acapulcu, kde porazil ve finále Davidoviche. Rok předtím naopak v rozhodujícím utkání o titul v Ženevě nestačil na Nora Caspera Ruuda.
Macháč, který vstoupil do sezony porážkou na turnaji v Brisbane s Jiřím Lehečkou, vyhrál v Adelaide čtvrtý zápas. Navázal na předchozí triumfy nad Španělem Jaumem Munarem, Francouzem Quentinem Halysem a Australanem Jamesem Duckworthem. Proti Paulovi musel poprvé otáčet nepříznivý vývoj.
Český tenista nevyužil v první sadě za stavu 2:1 čtyři brejkboly, prohrál následně pět her v řadě a poprvé přišel na turnaji o set. Ve druhé sadě už brejkbol ve čtvrtém gamu proměnil a vývoj srovnal.
V rozhodujícím třetím setu byl klíčový už začátek. Macháč získal ihned soupeřův servis, utekl následně do vedení 2:0 a soupeři už do konce utkání nenabídl jediný brejkbol. Duel ukončil křížným forhendem na přijmu prvním využitým mečbolem.
Postupem do finále se 35. hráč světa Macháč dobře naladil na grandslamové Australian Open, které startuje v Melbourne v neděli. Macháč v něm obhajuje loňské třetí kolo, letos ho v úvodní fázi čeká Bulhar Grigor Dimitrov.
Sisková bude hrát v Hobartu o druhý deblový titul v kariéře
Anna Sisková si na turnaji v Hobartu zahraje o druhý titul na WTA Tour ve čtyřhře. V dnešním semifinále čtyřiadvacetiletá hráčka a její belgická partnerka Magali Kempenová porazily 6:3, 5:7, 10:6 čistě český pár Jesika Malečková, Miriam Škoch.
Loni v únoru Sisková s Kempenovou vyhrály turnaj v Kluži. V Tasmánii se krátce před Australian Open ve finále střetnou s polsko-indonéskou dvojicí Katarzyna Piterová, Janice Tjenová.
O titul ve dvouhře budou hrát Italka Elisabetta Cocciarettová a Američanka Iva Jovicová.