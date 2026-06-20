Tenis

Český souboj zvládla lépe Bouzková a v Nottinghamu si zahraje o titul


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Marie Bouzková se představí v desátém finále kariéry na okruhu WTA. V Nottinghamu přehrála v českém semifinálovém duelu Karolínu Plíškovou 6:4 a 6:1. Bouzková zabojuje o čtvrtý titul na elitním okruhu, na trávě může triumfovat poprvé. Její soupeřkou bude Emma Navarrová z USA, nebo Viktorija Golubicová ze Švýcarska.

Sedmadvacetiletá Bouzková porazila o sedm let starší Plíškovou za hodinu a 20 minut. Zdolala ji podruhé v kariéře a srovnala stav vzájemných zápasů na 2:2. V utkání přišla jen jednou o servis, Plíškovou čtyřikrát „brejkla“. Turnajem dál kráčí bez ztráty setu.

Bývalá světová jednička a wimbledonská finalistka z roku 2021 Plíšková nevyužila v Nottinghamu šanci na zopakování deset let starého triumfu a předloňské finálové účasti.

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