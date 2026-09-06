Byl to velký boj a rozhodlo pár míčků, hodnotila Bouzková duel se Šwiatekovou

Marie Bouzková byla i přes porážku ve 3. kole US Open hrdá, že s Polkou Igou Šwiatekovou držela krok a odehrála vyrovnaný zápas. Po prohře 6:7, 6:7 litovala česká tenistka některých situací, navzdory čtvrté vzájemné porážce ale cítila, že sehrála se šestinásobnou grandslamovou šampionkou nejvyrovnanější zápas.
„Myslím, že to byl dobrý zápas. Dokázala jsem hrát, co cítím, že trénuju. Těší mě, že jsem to přenesla na kurt a že jsem se dostala do situace, kdy jsem byla blízko k zisku setu. Byl to velký boj a rozhodlo pár míčků,“ řekla Bouzková, která se Šwiatekovou hrála bezmála dvě a půl hodiny.
Pětkrát soupeřce vzala servis, oba sety ale ztratila v tie-breaku. Pokaždé prohrála po horších úvodech 3:7. „Myslím, že jsme obě hrály od začátku dobře. Bylo to nahoru dolů. Buď jsem si to uhrávala já, nebo ona. Hodně se to přelévalo a dost jsme se o ty gamy praly. Díky tomu, že mi to od začátku neuteklo a držely jsme se na svém, se mi hrálo lépe,“ uvedla Bouzková.
Litovala jen, že nevyužila své šance. První set nedopodávala za stavu 6:5. „Je to škoda, protože jsem tam měla i stav 15:0. Kdybych to mohla vzít zpět, šla bych do toho ještě víc. Hrála jsem i s větrem, takže jsem toho mohla víc využít. Místo toho jsem udělala chybu. To mě mrzí,“ líčila nasazená pětadvacítka.
Ve druhém setu měla Bouzková za stavu 6:5 na příjmu tři setboly. Polka je ale díky útočné hře odvrátila. „Paradoxně šla při dvou ze tří mých setbolů přes druhý servis. Myslím ale, že ho zahrála kvalitně, dost se točil. Mrzí mě, že jsem z toho nic nevytvořila. Mohla jsem do toho jít trochu víc a zahrát minimálně delší return, aby mě hned nehnala. Na druhou stranu ale zahrála dobře,“ uznala česká hráčka.
Přestože se Šwiatekovou prohrála i počtvrté a znovu proti ní nezískala ani set, cítila, že sehrála s vítězkou turnaje z roku 2022 nejvyrovnanější duel. „Určitě jsem to vnímala. Nepřipadalo mi, že se 'přepínám' jako dřív, kdy s ní bylo hrozně těžké vydržet jen výměnu. Teď mi přišlo, že je to hra na hru a zápas byl otevřenější. Je to dobrý první krok, ale samozřejmě chci víc. Doufám, že to už příště vyjde,“ podotkla Bouzková.
Těší se na Pohár BJK
Do 3. kola se dostala na třetím grandslamu v sezoně. Ve stejné fázi byla také na Roland Garros, ve Wimbledonu postoupila dokonce do osmifinále. „Hodnocení je pozitivní. Bylo dobré, že jsem vždy do těch grandslamů nakročila dobře. Ve Wimbledonu a teď jsem asi odehrála nejsilnější třetí kola, za což jsem ráda. Teď mi nezbývá nic jiného než se vrátit k práci a těším se ještě na konec sezony,“ řekla světová šestadvacítka.
Na US Open hraje ještě čtyřhru po boku Španělky Sary Sorribesové a pak ji čeká finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové v Šen-čenu. V české nominaci jsou s ní také Karolína Muchová, Linda Nosková a Kateřina Siniaková.
„Moc se těším a jsem hrdá, že můžu být v týmu. Už asi před měsícem jsem poprosila pána z Yonexu, aby mi poslal míče na trénink, takže teď je mám tady na pokoji v New Yorku. Posílala jsem i fotku Báře (Strýcové) a smála se tomu. Chtěla jsem se s nimi připravit, než poletím do Číny. Překvapuje mě, že hrajeme s yonexovými míči. Není to obvyklé,“ řekla Bouzková.
Do Číny poletí po vlastní ose z USA. „Mám už letenku na úterý po konci US Open a myslím, že se tam potkáme ve čtvrtek,“ řekla vítězka letošních turnajů v Bogotě a Nottinghamu.