Byl to obrovský boj, rozhodlo jen pár míčů, řekla Bouzková po výhře nad Samsonovou

Těžké utkání má za sebou Marie Bouzková na tenisovém Wimbledonu. Do dalšího kola postoupila po více než tříhodinovém boji s Ljudmilou Samsonovovou po setech 4:6, 7:6, 6:4. Česká hráčka označila utkání jako pekelně těžké, ve kterém rozhodlo jen několik míčků. V osmifinále by chtěla vrátit Elise Mertensové letošní porážku z Dubaje.
„Byl to pekelně těžký zápas. Na kurtu to byl obrovský boj a strašně vyrovnané utkání. Poté, co jsem ztratila první set, jsem věděla, že musím svou hru pozvednout a hrát o něco lépe. Nakonec rozhodlo jen pár míčků,“ uvedla Bouzková.
Nasazená jednadvacítka odvrátila proti Samsonovové 17 z 20 brejkbolů. Předváděla precizní obranu, Rusce nepomohlo ani 61 vítězných míčů. „Soupeřka nastoupila do zápasu výborně. Občas mívá slabší začátky, ale tentokrát hrála od prvního míčku skvěle. Hrála velmi agresivně, což dělá vždy a navíc téměř nekazila. Urvala jsem to silou vůle, srdcem. Nechala jsem na kurtu všechno,“ řekla Bouzková.
Nakonec vyhrála po třech hodinách a 24 minutách. Šlo o nejdelší duel v sobotního programu ženské dvouhry. „V podobné situaci jsem se ale ocitla už mnohokrát, takže vím, co očekávat. Člověk je navíc do zápasu tak zabraný, že čas vůbec nevnímá. Jste ve své bublině a bojujete o každý míček. Jelikož jsem takových bitev odehrála hodně, ani mi to nepřijde nijak zvláštní. Je to prostě další zápas a další těžká koncovka. Snažím se v danou chvíli předvést svůj nejlepší tenis, vybojovat to a soustředit se na vlastní hru,“ uvedla Bouzková.
Po proměněném mečbolu, kterému předcházely tři odvrácené brejkboly, zvedla ruce nad hlavu a máchla zatnutou pěstí. „Hlavně v tom posledním gamu jsem prohrávala 0:40 a musela jsem odehrát pět nejlepších míčků z celého zápasu, abych to ustála. Musela jsem hodně běhat, ale zároveň hrát agresivněji a aktivněji, aby soupeřka začala chybovat a nezáviselo to jen na ní. Za stavu 0:40 jsem se snažila nechat na kurtu všechno a ten game vydřít. Když se to povedlo, hrozně se mi ulevilo a měla jsem obrovskou radost,“ řekla vítězka červnového turnaje v Nottinghamu
V osmifinále Wimbledonu je Bouzková potřetí. Místní podmínky jí sedí, stejně jako hra na trávě. „Pro mě osobně je Wimbledon největším snem. Mým cílem je ho jednou vyhrát, což určitě hraje roli. Vždycky hraju srdcem, ale tady možná ještě o trochu víc. Zdejší prostředí mi sedí a všechno je to spojené dohromady,“ uvedla česká hráčka.
Vracejí se jí také vzpomínky na rok 2022, kdy se zde dostala do čtvrtfinále, což je její nejlepší grandslamový výsledek v kariéře. „Je pravda, že ty zápasy jsou dost podobné. Tehdy jsem tu hrála s Caroline Garciaovou. Byl to velmi vyrovnaný, vydřený zápas a ona do toho chodila stejně agresivně jako Samsonovová. Na trávě je to ale docela běžné. Hráčkám, které hrají hodně zezadu, se tady většinou nedaří. Vzpomínky se mi určitě vracejí a doufám, že v sobě ještě mám dost sil, abych pokračovala dál,“ řekla Bouzková
V osmifinále se utká s Belgičankou Elise Mertensovou, která vyřadila světovou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. Pokusí se jí oplatit letošní porážku z Dubaje, kde s ní prohrála 2:6, 2:6. „Ano, je to odveta. Letos mě porazila celkem hladce. Zítra se na ni připravíme a podíváme se, jak se jí teď na trávě daří. Odpočinu si a v pondělí na kurtu zase nechám všechno,“ uvedla Bouzková.