Šwiateková na Wimbledonu dohrála, Mertensová zaskočila Rybakinovou

Titul na Wimbledonu Iga Šwiateková neobhájí. Polka vypadla ve třetím kole po porážce s Alexandrou Ealaovou z Filipín 6:7 a 2:6. Ze hry je také Jelena Rybakinová z Kazachstánu, šampionka z roku 2022 podlehla Elise Mertensové z Belgie 6:7 a 1:6. V dalším kole se vítězka střetne s Marií Bouzkovou.
Bývalá první hráčka světa Šwiateková vypadla na grandslamovém turnaji ještě před osmifinále poprvé od Wimbledonu 2024, kdy se rovněž loučila ve třetím kole. Ealaová při loňské premiéře v All England Clubu skončila hned v úvodním utkání. Jejím grandslamovým maximem dosud bylo druhé kolo z US Open 2025.
„Jsem ve druhém týdnu grandslamového turnaje, to je neuvěřitelné. Pro někoho, kdo vyrostl na Filipínách, je to něco naprosto mimořádného. Pro mě je to nejvíc,“ řekla po zápase dojatá Ealaová. „Byl to jeden z nejlepších zápasů mého života,“ dodala.
V tie-breaku prvního setu Filipínka odvrátila dva setboly a nakonec ho získala až poměrem 11:9. Ve druhém využila získanou převahu, rychle odskočila do vedení 4:0 a zápas proti často chybující Šwiatekové, která nasbírala 44 nevynucených chyb, už nepustila.
O postup do čtvrtfinále se Ealaová utká s Italkou Jasmine Paoliniovou, wimbledonskou finalistkou z roku 2024. Italka porazila Marii Sakkariovou z Řecka za 67 minut 6:1, 6:2.
Sedmadvacetiletá Rybakinová porážkou přišla o šanci vystřídat v čele světového žebříčku Bělorusku Arynu Sabalenkovou. Naději by měla jen v případě, že projde minimálně do čtvrtfinále.
O tři roky starší Mertensová si postupem do osmifinále vyrovnala wimbledonské maximum ve dvouhře. Ve čtyřhře má v All England Clubu na kontě dva tituly, vedle loňského ročníku triumfovala i v roce 2021.
„Teď skoro nemám slov, cítím se skvěle. Jsem ráda, že jsem vyhrála první set, pak už jsem měla navrch,“ řekla Mertensová, jež úvodní sadu vybojovala za hodinu v tie-breaku 7:4. Ve druhém setu sebrala soupeřce znovu dvakrát podání, sama už na servisu nechybovala a po hodině a půl proměnila třetí mečbol.
Serena Williamsová odstoupila ze čtyřhry
Americká legenda Serena Williamsová kvůli zranění kolena odstoupila ve Wimbledonu ze čtyřhry, ve které měla hrát se starší sestrou Venus.
„Láme mi to srdce, ale musím ze čtyřhry odstoupit. Návrat byl pro mě dar a možnost zase si zahrát po boku Venus pro mě znamenala strašně moc,“ uvedla majitelka sedmi wimbledonských titulů v singlu.
„Udělala jsem všechno, co bylo v mých silách, ale moje koleno bohužel ještě není připravené na soutěžní zápasy,“ dodala Williamsová, která se starší sestrou Venus získala na londýnské trávě šest titulů.
Čtyřiačtyřicetiletá Williamsová se v All England Clubu vrátila k tenisu po čtyřech letech, ale vítězka 23 grandslamů v prvním kole prohrála 3:6, 7:6, 3:6 s Australankou Mayou Jointovou a navíc si podvrtla koleno.
Výsledky Wimbledonu
Výsledky Wimbledonu
Muži:
Dvouhra – 3. kolo: De Minaur (5-Austr.) – Svajda (USA) 6:2, 5:7, 6:2, 6:4.
Ženy:
Dvouhra – 3. kolo: Mertensová (25-Belg.) – Rybakinová (2-Kaz.) 7:6 (7:4), 6:1, Kosťuková (12-Ukr.) – Navarrová (23-USA) 6:2, 4:6, 6:1, Kruegerová (USA) – Snigurová (Ukr.) 6:3, 6:2, Ealaová (29-Filip.) – Šwiateková (3-Pol.) 7:6 (11:9), 6:2, Paoliniová (13-It.) – Sakkariová (Řec.) 6:1, 6:2.