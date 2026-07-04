Bouzková zdolala po třech a půl hodinách Samsonovovou

Marie Bouzková se stala třetí českou osmifinalistkou Wimbledonu. Nasazená jednadvacítka otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Ljudmile Samsonovové a zvítězila 4:6, 7:6, 6:4. V boji o čtvrtfinále narazí na Belgičanku Elise Mertensovou, která vyřadila světovou dvojku a wimbledonskou šampionku z roku 2022 Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.
Sedmadvacetiletá Bouzková vyhrála nad Samsonovovou po třech hodinách a 24 minutách. Odvrátila 17 z 20 brejkbolů. Rusce nepomohlo ani 61 vítězných míčů, udělala 52 nevynucených chyb.
Bouzková zdolala Samsonovovou potřetí v kariéře a vyrovnala bilanci vzájemných zápasů na 3:3. V osmifinále Wimbledonu je potřetí v kariéře a po třech letech. Jejím maximem v All England Clubu je čtvrtfinále z roku 2022.
Vítězka červnového turnaje v Nottinghamu Bouzková přišla v prvním setu dvakrát o servis. Poté, co ho ztratila v sedmé hře, Samsonovová utekla následně do vedení 5:3 a česká tenistka už manko nedohnala.
Bouzková však duel nevzdala a po celý zápas se opírala především o výbornou obranu. Ve druhém setu odvrátila za stavu 4:4 a 5:5 po dvou brejkbolech, a přestože poté nevyužila dva setboly, ve zkrácené hře uspěla 7:3.
Ve třetím setu Bouzková hned v úvodu prolomila soupeřčin servis. Ve druhé hře odvrátila sedm brejkbolů a držela vedení. Samsonovová se nakonec dočkala v osmém gamu, v němž se jí povedl brejk, vzápětí ale servis znovu neudržela a česká hráčka šla utkání dopodávat. Příznačně k vývoji zápasu smazala i v posledním gamu tři brejkboly a utkání ze stavu 0:40 zakončila pěti vyhranými míčky v řadě.
O postup do osmifinále zabojují také Jiří Lehečka a Linda Nosková. Turnajová třináctka Lehečka hraje se Španělem Jaumem Munarem, nasazená devítka Nosková bude hrát s Rumunkou Soranou Cirsteaovou. Již v pátek si zajistily postup mezi nejlepší šestnáctku Barbora Krejčíková a Karolína Muchová, které čeká vzájemný souboj.