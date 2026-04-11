Britkám k postupu v BJKC pomohla i sedmnáctiletá debutantka Stojsavljevicová

Britské tenistky uspěly v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové i ve výrazně oslabené sestavě proti Austrálii a třetí rok po sobě postoupily na finálový turnaj. Postoupily i Italky, které budou hrát o vítězný hattrick.
Rozhodující třetí bod získaly Britky v Melbourne ve čtyřhře Harriet Dartová a Jodie Burrageová, které porazily Storm Hunterovou a Ellen Perezovou 6:3, 6:4.
Britky se úspěšně popasovaly s tím, že jim chyběly čtyři hráčky z první stovky světového žebříčku Emma Raducanuová, Katie Boulterová, Fran Jonesová a Sonay Kartalová. K postupu přispěla i teprve sedmnáctiletá 275. hráčka pořadí WTA Mika Stojsavljevicová, která v pátek při svém debutu v soutěži zdolala o 219 míst lépe postavenou Taliu Gibsonovou 7:6, 7:5.
„Není to obyčejná sedmnáctiletá holka. Někoho to mohlo šokovat, ale Mika to zvládla s přehledem. Je třeba ocenit i ostatní hráčky. Ukázaly jí, jak na to,“ komentovala britská kapitánka Anne Keothavongová povedenou premiéru předloňské juniorské šampionky US Open.
Britky loni došly do semifinále Poháru Billie Jean Kingové, který opět vyvrcholí v září turnajem pro nejlepších osm týmů v Šen-čenu.
Kvalifikaci zvládly hladce i Italky
Na závěrečný turnaj postoupily i Italky, které usilují o třetí triumf za sebou. V kvalifikaci šestinásobné vítězky soutěže porazily Japonsko už po čtyřhře, v níž Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou zdolaly pár Šuko Aojamaová, Eri Hozumiová 6:2, 7:5.
Výsledky kvalifikace tenisového Poháru Billie Jean Kingové
Austrálie – Velká Británie 1:3
Hunterová, Perezová – Burrageová, Dartová 3:6, 4:6, Jonesová – Swanová 7:5, 6:3.
Kazachstán – Kanada 2:1
Danilinová, Kulambajevová – Andreescuová, Crossová 7:5, 6:1.
Itálie – Japonsko 3:0
Erraniová, Paoliniová – Aojamaová, Hozumiová 6:2, 7:5.
Slovinsko – Španělsko 1:2
Erjavecová, Radišičová – Bolsovová, Sorribesová 4:6, 3:6.