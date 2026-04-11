Strýcová po prvním dni se Švýcarskem: Šla jsem do toho bez plánu, stav 1:1 beru

Emotivní premiéru na postu kapitánky českých tenistek prožila v pátek čtyřicetiletá Barbora Strýcová. Bývalá hráčka přiznala, že jí šel při hymně opět mráz po zádech. Průběžný stav 1:1 po úvodním dnu kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarsku bere. Druhý den souboje Česko – Švýcarsko sledujte od 12:40 na ČT sport a ČT sport Plus.
České tenistky nejprve prohrávaly 0:1 poté, co Marie Bouzková podlehla po více než tříhodinové bitvě světové jedenáctce Belindě Bencicové 3:6, 7:6, 4:6. Skóre vyrovnala týmová jednička Linda Nosková, která porazila Viktoriji Golubicovou 6:1, 6:4.
„Je fajn, že je to 1:1 na zápasy. První duel lehce bolí. Maruška nechala na kurtu všechno, ale chyběl kousek. Rozhodně na sebe může být pyšná, protože sehrála s tak skvělou hráčkou, jako je Belinda Bencicová, dlouhý a náročný zápas,“ uvedla Strýcová. „Linda to pak zvládla s velkým přehledem. I když prohrávala ve druhém setu už 1:4, tak zvedla úroveň, otočila to a nakonec zahrála skvěle,“ prohlásila Strýcová.
Bývalá světová jednička ve čtyřhře a několikanásobná vítězka Fed Cupu nahradila ve funkci Petra Pálu, který týmovou soutěž šestkrát vyhrál. Před premiérou na lavičce byla napjatá.
„Šla jsem do toho bez plánu. Chtěla jsem být přirozená a samozřejmě s každou hráčkou musíte mluvit jinak. Každá je úplně jiná a musím přiznat, že jsem si oba zápasy užila,“ uvedla Strýcová. „Maruška má ráda emoce. Potěší ji, když povzbudím a vidí pěstičky. Mně je to blízké, takže to bylo super. Linda zase potřebuje větší klid a hecuje se spíš sama,“ řekla Strýcová.
Při slavnostním ceremoniálu a úvodních hymnách neskrývala nová kapitánka dojetí. „Když se hraje hymna, tak mám mráz po zádech a emoce se mnou cloumají. Vedle mě stála Linda, tak jsem to cítila i z ní,“ uvedla Strýcová.
V Bielu jí pomáhá nadále i Pála, který je součástí týmu. Strýcová za to byla vděčná. „Velmi často jsme se na sebe koukali. Celý tým může radit. Hráčky tady mají trenéry, kteří je znají mnohem víc, tak mohou poradit i víc. Sem tam nějakou radu dostanu od všech,“ řekla dvojnásobná wimbledonská vítězka ve čtyřhře.
Program kvalifikace vyvrcholí v sobotu. Od 13:00 je nejprve na programu čtyřhra, kam zatím Strýcová nahlásila dvojici Markéta Vondroušová, Lucie Havlíčková proti Rebece Masárové a Céline Naefové. Poté by měly přijít na řadu zbývající dvouhry Noskové s Bencicovou a Bouzkové s Golubicovou. Složení se ale může ještě měnit.
„Musíme dát hlavy dohromady, jak to v sobotu poskládáme. Je to nový formát, že budeme začínat čtyřhrou. Nevíme, jak to hráčky vstřebají, ale tak to je. Budeme se snažit dát dohromady nejlepší deblový pár, který máme. Sednu si s děvčaty. Zjistím, jak se cítí, a pak se rozhodneme,“ doplnila Strýcová.