Bouzková po úspěšné kvalifikaci: Nechtěla jsem zklamat tým, dali jsme do toho všechno

Tenistka Marie Bouzková byla po úspěšné kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarsku ráda, že nezklamala tým. Sedmadvacetiletá hráčka rozhodla o triumfu v poměru 3:2 vítězstvím v závěrečné dvouhře nad Viktorijí Golubicovou, kterou porazila 7:6, 6:3. Řekla, že chtěla dát do utkání srdce.
„Nikdy jsem v takové situaci nebyla. Nechtěla jsem zklamat tým. Všichni jsme do toho tyhle dva dny dali všechno. Byla jsem nervózní, nevěděla jsem, jak to půjde,“ uvedla Bouzková.
Čtyřiadvacátá hráčka světa, která do Bielu přicestovala po triumfu na turnaji v Bogotě, napravila páteční porážku s Belindou Bencicovou, které podlehla po více než třech hodinách 3:6, 7:6, 4:6.
K vítězství nad Golubicovou vykročila díky získané první sadě, v níž otočila v tie-breaku vývoj ze stavu 2:4 na 7:4. „Jsem strašně ráda, že jsem ten první set vymakala. Bylo to nahoru dolů, bylo to hodně o nervech. Jsem ráda, že jsem nakonec našla tu agresivitu. Šla jsem si pro to a to mi nakonec vyhrálo ten zápas,“ uvedla Bouzková.
Přestože do duelu nastupovala v roli papírové favoritky, na rozložení sil nemyslela. Nakonec zvítězila téměř po dvou hodinách. Češky si zahrají finálovou část soutěže po dvou letech. Turnaj pro osm nejlepších týmů se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu.
„Byl to pátý zápas, rozhodující zápas. Jen jsem chtěla porazit soupeřku před sebou a na žebříček jsem nemyslela. Kdybych na to myslela, tak by mi to nepomohlo. Chtěla jsem dnes ten zápas odehrát, dát do toho srdce a jsem ráda, že se mi to povedlo,“ řekla česká tenistka.
Vítězka tří turnajů WTA nyní vyhlíží po úspěšné kvalifikaci krátký odpočinek. Po něm chystá start na dalších akcích. „Čerstvá nejsem, jsem dost unavená. Jsem ale ráda, že jsem to zvládla. Teď budu mít tři volné dny a pak se začnu připravovat zase na antuku,“ doplnila Bouzková.