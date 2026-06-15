Bouzková odstartovala turnaj v Nottinghamu výhrou nad Valentovou

Český souboj na úvod turnaje v Nottinghamu vyzněl v prospěch zkušenější reprezentantky. Marie Bouzková si poradila s Terezou Valentovou dvakrát 6:3 a po hodině a 38 minutách postoupila do druhého kola. V dalším utkání narazí na domácí Harriet Dartovou, nebo jinou Britku Katie Boulterovou.
O postup do druhého kola by měly mezi sebou zabojovat také Karolína Plíšková a Sára Bejlek. Plíškové odstoupila původně nalosovaná Iva Jovicová, Bejlek se odhlásila jiná Američanka Emma Navarrová.
Sedmadvacetiletá Bouzková, která plní v Nottinghamu roli nasazené čtyřky, porazila o osm let mladší Valentovou i ve druhém vzájemném utkání. Navázala na loňské vítězství ze semifinále turnaje v Praze, ani tentokrát jí nepovolila ani set.
Bouzková prolomila Valentové čtyřikrát servis, přišla o něj jen jednou. První set získala díky brejku v šesté hře, později využila třetí setbol. Ve druhém setu sice čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 Bouzková přišla o vedení 3:1, od stavu 3:3 ale získala zbývající tři hry a proměnila na příjmu první mečbol.