Tenis

Bouzková je v Bogotě v semifinále, porazila Lotyšku Semenistou


3. 4. 2026|Zdroj: ČTK

Marie Bouzková postoupila do semifinále antukového turnaje v Bogotě, na němž plní roli nasazené jedničky. Lotyšku Darju Semenistou česká favoritka ve čtvrtfinále porazila 6:1, 7:5 a mezi čtyřmi nejlepšími je na okruhu WTA poprvé od srpnového turnaje v Monterrey.

Šestadvacátá hráčka žebříčku Bouzková ovládla jednoznačně první set, v němž nečelila ani jednomu brejkbolu. Druhá sada nabídla vyrovnanější průběh a pražská rodačka v něm dvakrát přišla o servis. Rozhodující brejk se jí ale podařil v jedenáctém gamu na 6:5 a poté už zápas dopodávala čistou hrou.

Sobotní soupeřkou Bouzkové, jež si v Bogotě zahrála před dvěma lety finále, bude až 206. tenistka světa Jazmín Ortenziová. Čtyřiadvacetiletou Argentinku čeká první semifinále na WTA Tour v kariéře.

