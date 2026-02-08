Tenis

ŽIVĚKvalifikace Davis Cupu Česko – Švédsko


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
ŽIVĚ: Kvalifikace Davis Cupu
Zdroj: ČT sport

Čeští tenisté potřebují získat bod, aby v kvalifikaci Davisova poháru porazili Švédsko a postoupili do zářijového druhého kola. Tým kapitána Tomáše Berdycha vede v Jihlavě 2:0, Jiří Lehečka i debutant Dalibor Svrčina zvítězili v sobotních dvouhrách bez ztráty setu. Jako první je na programu čtyřhra, do níž Berdych nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla. Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, André Göransson. Přímý přenos sledujte na ČT2.

Související články

Výborná zkušenost, fanoušci byli skvělí, hodnotí daviscupovou premiéru Svrčina

7. 2. 2026

Výborná zkušenost, fanoušci byli skvělí, hodnotí daviscupovou premiéru Svrčina
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.