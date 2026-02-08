Čeští tenisté potřebují získat bod, aby v kvalifikaci Davisova poháru porazili Švédsko a postoupili do zářijového druhého kola. Tým kapitána Tomáše Berdycha vede v Jihlavě 2:0, Jiří Lehečka i debutant Dalibor Svrčina zvítězili v sobotních dvouhrách bez ztráty setu. Jako první je na programu čtyřhra, do níž Berdych nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla. Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, André Göransson. Přímý přenos sledujte na ČT2.
