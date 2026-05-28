Kluci si zaslouží, aby tady byla skvělá atmosféra, uvedl Berdych k zápasům v O2 areně


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Zápasy Davis Cupu se vrátí po 13 letech do O2 areny, těší se i Berdych
Zdroj: ČT sport

Zápasy Davis Cupu se v září vrátí po třinácti letech do pražské O2 areny. Kapitán českého týmu Tomáš Berdych přiznal, že při vzpomínce na legendární vítězství má husí kůži, a věří, že souboj s Američany si užijí jeho svěřenci i fanoušci. Čeští tenisté v O2 areně nikdy neprohráli. V roce 2012 se radovali z celkového triumfu, o rok později v semifinále vyřadili Argentinu.

„Samozřejmě, že mám hezké vzpomínky. Myslím si ale, že dnes jsme zde z jiného důvodu. A ten je hrozně hezký. Klukům se daří a čeká nás těžké utkání, možná zbytečně těžké na to, v jaké fázi (Davis Cupu) je. Proti Američanům už jsme si ale loni vyzkoušeli, že se to dá zvládnout, a letos budeme mít možnost hrát před domácím publikem v krásné hale, která už toho strašně moc zažila. Osobně se na to moc těším,“ řekl Berdych.

Čeští tenisté před rokem porazili USA ve 2. kole kvalifikace v Delray Beach na Floridě 3:2, teď se utkají ve stejné fázi týmové soutěže.

„Věřím, že bude plno. Od roku 2013 zde byly dvě tenisové akce. Myslím si, že tým a kluci si zaslouží, aby tady byla skvělá atmosféra. Lepší mužský tenis u nás asi nebude. My jsme vždy říkali, že diváci byli dalším členem týmu a vždy nás hnali k vítězství. Doufám, že i s novou generací tenistů zůstala stejná generace diváků nebo přijde nová a budou hnát kluky k vítězství,“ přál si Berdych.

Podmínky v O2 areně budou téměř totožné jako před 13 lety. Organizátoři plánují uzpůsobit interiér arény shodně, jen povrch by měl být lehce odlišný. Kapacita hlediště bude 16 500 a vstupenky půjdou do prodeje ve čtvrtek odpoledne. Je předpoklad, že aréna bude rychle vyprodaná. „To je prakticky jisté,“ řekl ředitel O2 areny Robert Schaffer.

O něco pomalejší kurt zvolil Berdych se zástupci tenisového svazu s ohledem na herní styl Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, kteří by neměli v nominaci chybět.

„Kurt bude podobný, protože ta technologie je stejná. Podle zadání kluků bude lehce pomalejší oproti tomu, jak jsme to měli my s Radkem (Štěpánkem), když jsme zde hráli finále. Myslím si, že ten by klukům úplně nevyhovoval. V tom je právě krása Davis Cupu, že si můžeme připravit podmínky, jaké chceme my,“ uvedl Berdych s tím, že teoreticky přicházela v úvahu i antuka. Příprava antukového dvorce v O2 areně by ale byla časově náročná.

5. 5. 2026

