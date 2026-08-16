Bejlek ovládla i další český duel v Cincinnati, porazila i Krejčíkovou

Sára Bejlek uspěla i ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole 7:6, 6:4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové. Ve 3. kole je i Marie Bouzková, která zdolala Italku Lucrezii Stefaniniovou 6:2, 6:4.
Po hladké výhře nad Plíškovou 6:0, 6:2 měla dvacetiletá Bejlek tentokrát výrazně více práce. Krejčíkovou porazila téměř po dvou hodinách a připsala si proti dvojnásobné grandslamové vítězce premiérový úspěch po dvou nezdarech. Další soupeřkou Bejlek bude buď Anna Blinkovová, nebo jiná Ruska Jekatěrina Alexandrovová.
Turnajová dvaadvacítka Bouzková získala v prvním setu proti Stefaniniové za stavu 1:2 pět gemů. Ve druhém sice prohrávala 1:3, ale čtyřmi gemy v řadě skóre otočila. Stefaniniovou porazila i potřetí a čeká ji buď Američanka Iva Jovicová, nebo Němka Tamara Korpatschová.