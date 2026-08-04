Valentová v Torontu končí už v prvním kole. Nestačila na Townsendovou

Tereza Valentová prohrála na úvod tenisového turnaje v Torontu s Američankou Taylor Townsendovou 4:6, 5:7. Deblovou partnerku Kateřiny Siniakové čeká ve druhém kole další česká soupeřka, utká se s jednadvacátou nasazenou Marií Bouzkovou.
Devatenáctiletá Valentová podlehla o jedenáct let starší soupeřce v prvním vzájemném duelu za necelé dvě hodiny.
Ve vyrovnaném souboji dokázala Češka v úvodním setu dvakrát dotáhnout ztrátu podání, za stavu 4:5 ale o servis přišla potřetí a tím i o celou sadu. Ve druhé šla naopak jako první do vedení žebříčková favoritka, brejk ale nepotvrdila a koncovku pak lépe zvládla Townsendová.