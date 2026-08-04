Bejlek v Torontu uhrála se Šwiatekovou jen tři gemy

Sára Bejlek podlehla ve 2. kole turnaje v Torontu 0:6, 3:6 bývalé světové jedničce Ize Šwiatekové z Polska. Po hladce ztraceném prvním setu sehrála dvacetiletá znojemská rodačka s favoritkou vyrovnanou partii.
Bejlek čekala na první získanou hru až do desátého gemu zápasu, v němž poprvé vzala Šwiatekové podání. Při vlastním servisu následně snížila na 2:3 a při dalším podání sedmé nasazené Polky měla česká tenistka hned devět brejkbolů.
Šestinásobná grandslamová šampionka nicméně v maratonské 25 minut dlouhé hře podání udržela a zastavila minikrizi. Zápas poté Šwiateková ukončila čtvrtým proměněným mečbolem při podání 38. hráčky žebříčku Bejlek.
Mladá česká tenistka podlehla Šwiatekové letos podruhé, ve dvou setech s ní vypadla také ve 2. kole Roland Garros.