Dvacetiletá česká tenistka Nikola Bartůňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6:4 a 6:3.
Bartůňková zaznamenala největší vítězství v kariéře, dosud měla na okruhu WTA v zápasech proti hráčkám z první desítky žebříčku bilanci 1:4. V osmifinále nastoupí proti 85. hráčce světa Sinje Krausové z Rakouska.
Bartůňková se v prvním setu ujala díky brejku vedení 1:0 a náskok udržela až do konce, přestože v šesté hře odvracela pět brejkbolů. Ve druhé sadě sebrala Sabalenkové servis za stavu 1:1 a brejkem pak duel i ukončila.
„Snažila jsem být v klidu a soustředit se pouze na sebe. Aryna je legenda, je grandslamová vítězka, takže mám opravdu velkou radost, že jsem vyhrála,“ řekla v rozhovoru na kurtu Bartůňková.
Bilanci s bývalou světovou jedničkou vyrovnala na 1:1. Vítězství nad Běloruskou měla na dosah už v prvním utkání. Letos v červnu ve čtvrtfinále v Berlíně nad Sabalenkovou vedla 6:2 a 4:0, ale nakonec prohrála 6:2, 6:7 a 4:6.
Jednadvacetiletá Nosková proti Golubicové bez potíží potvrdila roli favoritky. O postup do čtvrtfinále si loňská finalistka turnaje v Pekingu zahraje s Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska, kterou už letos na antuce ve Stuttgartu porazila dvakrát 6:1.
Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Pekingu
Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Pekingu
Ženy:
Dvouhra - 3. kolo:
Bartůňková (26-ČR) – Sabalenková (2–Běl.) 6:4, 6:3, Krausová (Rak.) – Jastremská (Ukr.) 6:1, 6:4, Nosková (5–ČR) – Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:1, Andrejevová (4–Rus.) – P. Kuděrmetovová (Uzb.) 6:4, 6:1, Alexandrovová (19–Rus.) – Šnajderová (11–Rus.) 3:6, 6:4, 6:3.
Čtyřhra - 1. kolo:
Bartůňková, Chwaliňská (ČR/Pol.) – Tjenová, McNallyová (Indon./USA) 6:2, 6:2, Mladenovicová, Hunterová (5-Fr./Austr.) – Bouzková, Liová (ČR/USA) 7:5, 7:5.
Muži:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Hurkacz (Pol.) - Chačanov (Rus.) 7:6 (7:2), 6:2.