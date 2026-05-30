El Niňo přehrálo v superfinále Havlíčkův Brod a je pojedenácté domácím mistrem

Extraliga mužů ve stolním tenisu zná své vítěze. V superfinále v Prostějově získalo jedenáctý mistrovský titul pražské El Niňo, které porazilo Havlíčkův Brod 3:1 na zápasy a na trůn se vrací po sedmi letech.
Hned úvodní zápas nabídl dramatickou pětisetovou bitvu. Jednička Havlíčkova Brodu – Pavel Širuček – dokázal proti Yevhenu Pryshchepovi otočit skóre a přinesl Ostrovu první bod.
Také lídr El Niňa David Reitšpies, který před dvěma lety získal titul právě s Havlíčkovým Brodem, splnil svou povinnost a po vítězství 3:1 na Jiřím Vráblíkem srovnal skóre.
Dominantním výkonem nad Martinem Koblížkem vybojoval Pražanům matchball Tomáš Konečný. V souboji týmových jedniček poté David Reišpies nezaváhal a zajistil El Niňu jedenáctý titul.