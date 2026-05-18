Střelecká reprezentace zářila na ME. Každá medaile potěší, ví Přívratský

Mistrovství Evropy v chorvatském Osijeku se stalo pro české střelkyně a střelce úspěšným v olympijských i neolympijských disciplínách. V těch se dařilo třeba Jiřímu Přívratskému, který se stal mistrem Evropy v třípolohové velkorážní pušce a odnesl si i bronz s týmem. Teď se k šampionátu vrátil v rozhovoru pro Sportovní zprávy.
„Z medaile mám velkou radost, byť jsem k ní letos úplně moc nepřispěl. Měli jsme štěstí, že s námi byl v týmu Filip Nepejchal, tomu se závod velmi povedl a ten nás k medaili trochu dotáhl,“ popisuje Přívratský.
Další nejcennější kov přidali Přívratský, Nymburský a Hrčkulák v disciplíně 60 ran vleže z malorážky. „Je to medaile a ta člověka potěší každá. Měli jsme velmi vyrovnané výsledky, měl jsem radost, že je to společná zásluha,“ tvrdí Přívratský.
Podle něj je ME ve srovnání se Světovými poháry a mistrovstvím světa velmi významným podnikem. „Je to asi třetí nejvyšší soutěž i po olympijských hrách, je na úrovni Světových pohárů, ale je na osobních rozhodnutích, kdo dává čemu větší význam,“ říká.
Největšího úspěchu své dosavadní kariéry dosáhl v Osijeku Jindřich Dubový v neolympijské disciplíně velkorážná pistole 30+30 ran na 25 metrů a s náskokem čtyř bodů si vystřílel titul mistra Evropy.
Česku se dařilo také v soutěži smíšených dvojic sportovní pistole. Pár ve složení Helena Klailová a Jindřich Dubový se probojoval do boje o zlatou medaili, v něm uspěli nad duem z Ázerbájdžánu, a stali se tak evropskými šampiony.
„Je to asi nejlepší výsledek, je to má první medaile z velké soutěže. Jsem moc ráda, že se nám to povedlo. Výsledky byly hodně vyrovnané už z kvalifikace, rozdíl byl bod. Uprostřed jsme měli trochu krizičku, trochu jsme jim dovolili získat na nás pár bodů,“ říká Klailová.
Výsledky českých reprezentantů v Osijeku potvrdily vysokou úroveň domácí sportovní střelby napříč disciplínami. Česká výprava patřila mezi nejúspěšnější týmy celého ME.