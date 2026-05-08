Nepejchal si spravil chuť, s Hrčkulákem a Přívratským vyhráli na ME soutěž družstev


8. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport

Další medaile pro českou sportovní střelbu. Puškař Filip Nepejchal sice obsadil na mistrovství Evropy v Osijeku v třípolohové malorážce jednotlivců nejprve čtvrté místo, ale v soutěži družstev si vše vynahradil a společně s Davidem Hrčkulákem a Jiřím Přívratským získali zlato.

Česká sestava tak ještě o příčku vylepšila umístění z loňského šampionátu v Chateauroux. Druzí byli v Chorvatsku Norové a třetí Slováci.

Nepejchal postoupil mezi jednotlivci do osmičlenného finále šestým nejlepším výkonem. Hrčkulák obsadil 28. místo, Přívratský byl hned za ním. Dokonce druhým místem se v kvalifikaci blýskl Petr Nymburský, ten ale startoval jen mimo soutěž.

Ve finále se Nepejchal, jenž je v královské disciplíně vicemistrem Evropy z roku 2019, držel po úvodních sériích vkleče a vleže na třetím místě. Ve vyřazovací části vestoje se pak v úvodu propracoval dokonce do vedení, pozici ale po pokažených třech ranách v závěru neudržel.

Závod jednotlivců vyhrál Slovák Patrik Jány, jenž tak k bronzu z družstev přidal i zlato. Další místa na stupních vítězů ve finále obsadili Jon-Hermann Hegg z Norska a Serhij Kuliš z Ukrajiny.

Výsledky mistrovství Evropy ve sportovní střelbě

Muži:

Třípolohová malorážka: 1. Jány (SR) 356,6, 2. Hegg (Nor.) 353,9, 3. Kuliš (Ukr.), 4. Nepejchal, ... v kvalifikaci 28. Hrčkulák, 29. Přívratský, 46. Smetana.

Družstva: 1. Česko (Nepejchal, Hrčkulák, Přívratský) 1760, 2. Norsko 1758, 3. Slovensko 1758.

