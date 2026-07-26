Přívratský si v Chang-čou vystřílel čtvrté místo, Čang překonal světový rekord

Jiří Přívratský byl na Světovém poháru v Chang-čou čtvrtý v třípolohové střelbě z malorážky. Vítězný Číňan Čang Čchang-chung překonal výkonem 363,0 bodu světový rekord.
Trojnásobný vítěz české ankety Střelec roku Přívratský vyhrál v této královské disciplíně už pět pohárových závodů, letos mu ale zatím medaile unikají. Čtvrté místo obsadil také v květnu v Mnichově ve střelbě ze vzduchové pušky. V Číně ho od postupu mezi nejlepší trojici v eliminační části dělily dva body.
Filip Nepejchal skončil dvanáctý v kvalifikaci a do osmičlenného finále se nedostal.
Olympijský vítěz z Tokia Čang Čchang-chung vymazal z rekordních tabulek o jeden bod výkon Inda Aišvaryho Pratapa Singha Tomara z letošního února.
Výsledky SP ve sportovní střelbě v Chang-čou
Výsledky SP ve sportovní střelbě v Chang-čou
Muži:
Třípolohová malorážka: 1. Čang Čchang-chung (Čína) 363,0 - světový rekord, 2. Péni (Maď.) 361,7, 3. Potapov (Rus.), 4. Přívratský, ... v kvalifikaci 12. Nepejchal (oba ČR).