Přívratský si v Osijeku vystřílel zlato a bronz, tréninky s malorážkou ho ale nepovzbudily

Evropský šampionát ve střelbě z kulových zbraní začíná v chorvatském Osijeku v pátek, střelci a střelkyně už ale na místě stihli poměřit síly v neolympijských disciplínách. Český reprezentant Jiří Přívratský se stal mistrem Evropy v třípolohové velkorážní pušce a odnesl si i bronz s týmem. Nadcházející závod s malorážkou přesto s přílišným sebevědomím nevyhlíží. Přímé přenosy ME z Osijeku odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.
Přívratský získal ve velkorážné pušce 3x20 ran titul mistra Evropy výkonem 592 bodů. V čele závodu byl od začátku do konce. Po polohách vkleče a vleže měl dokonce plných 400 bodů. Druhé místo obsadil Fin Aleksi Leppa, třetí skončil Švýcar Simon Maag. Společně s Alešem Entrichelem a Petrem Nymburským později přidali týmový bronz.
„Ze zlata mám velkou radost. Ty disciplíny jsou do značné míry podobné, nicméně konkurence v malorážce je podstatně větší. Tréninky mi moc sebevědomí nedodaly, vyloženě se mi tady nedařilo, tak uvidíme,“ říká před pátečním závodem.
O medaile budou bojovat i ženy. Pro Barboru Dubskou to bude premiéra mezi seniorkami. „Spousta holek, která teď závodí v seniorské kategorii, jsou věkem ještě juniorky, takže jsme se potkaly i v té juniorské kategorii,“ říká Dubská.
