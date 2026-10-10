Hrdličková s Liptákem na ME slaví bronz v olympijském mixu

Zina Hrdličková a Jiří Lipták navázali na triumf z kvalifikace bronzovou tečkou ve finále trapu. V něm český mix nestačil pouze na slovenskou a ruskou dvojici.
Lipták s Hrdličkovou v kvalifikaci minuli jen dva ze 150 terčů a čtyřiačtyřicetiletý olympijský šampion z Tokia 2021 byl jedním ze čtyř střelců, kteří měli stoprocentní bilanci. Ve finále mu ale uletěl hned první asfaltový disk a později ještě jeden, dvaadvacetiletá Hrdličková chybovala třikrát.
Jako první se ocitli mimo hru Slovinci Jasmina a Bostjan Mačekovi a Čechům na konci druhé vyřazovací série chyběl jeden zásah na Slováky Zuzanu Rehák Štefečekovou a Erika Vargu.
Někdejší juniorská mistryně Evropy Hrdličková se ale mohla radovat z první seniorské medaile na ME. Lipták má ve sbírce po dvou zlatech, stříbrech i bronzech z individuální soutěže. Oba ve smíšené disciplíně, jež bude po pauze při předchozí olympiádě v Paříži na programu her v Los Angeles 2028, navázali na společný bronz z dubnového Světového poháru v Maroku.
Varga se nakonec musel stejně jako v páteční soutěži jednotlivců spokojit se stříbrem. Zlato získali Darja Semjanovová a Ramir Nikolajev.
Martina Matějková s dalším olympijským vítězem Davidem Kosteleckým obsadili na střelnici Malakasa v konkurenci 32 týmů 14. místo. Kostelecký stejně jako Lipták, Varga a Brit Matthew Coward-Holley trefil všech 75 terčů. Od postupu alespoň do rozstřelu o finále dělily český pár dva zásahy.